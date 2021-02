Profeco te recomienda este regalo para el 14 de febrero

La propina en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es voluntaria; no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. (Especial)

A través de sus 38 oficinas en todo el país, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha su operativo “Día del Amor y la Amistad 2020”, el cual vigilará desde este miércoles y hasta el próximo 14 de febrero, que los comercios establecidos cumplan con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, es decir, este Programa de Verificación y Vigilancia busca prevenir abusos y/o, en su caso, atender denuncias en contra de proveedores de bienes, productos y servicios.

En ese sentido, la dependencia que encabeza el procurador Ricardo Sheffield Padilla comprobará información de precios, exhibición de tarifas y respeto de los mismos; además, estará atenta a la entrega de comprobantes y que se cumplan las promociones y ofertas.

Por lo que se incluirán colocación de preciadores y visitas de vigilancia en comercios de venta de prendas de vestir, accesorios, juguetes, productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos; alhajas, confitería (dulces, caramelos, etc.); perfumería y belleza preenvasados; bebidas alcohólicas, chocolates y similares.

Por ser una fecha de alto consumo, en la que aumenta la venta de productos alusivos al amor y a la amistad, así como la contratación de algún servicio en un restaurante, bar, café o, por qué no, en un hotel, la Profeco promueve un consumo razonado y para que el obsequio o festejo sea inolvidable sin representar un gasto importante para su economía y mucho menos te deje deudas significativas, la Profeco sugiere, entre otras cosas:

- La planeación de lo que quiere hacer y regalar

- Definir el presupuesto, estableciendo un límite de gastos y procurar respetarlo

- Comparar precios entre establecimientos y/o servicios, lo que le permitirá, incluso, la posibilidad de encontrar alguna promoción.

Así como profeco sugiere que quienes acudan a festejar a algún restaurante, deben considerar su reservación con anticipación; y como consumidor usted tiene derecho a que le respeten la fecha y hora de la reservación, así como el menú, costos y características contratadas con el servicio.

Mientras que los restaurantes tienen la obligación de exhibir los precios de manera clara, incluso los impuestos; entregar el comprobante de compra en el momento de consumo; recibir y brindar sus servicios a todas las personas sin discriminación.

Es importante resaltar que los restaurantes no pueden exigir propina, ésta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor. De igual manera, no pueden solicitar consumo mínimo. Por favor, revise a detalle la cuenta.

Para este 14 de febrero, la Profeco aconseja a los consumidores regalar afecto, no lo compre, y recuerde que para quejas y denuncias se pone a disposición el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722, en la Ciudad de México y su área metropolitana; o el 800 468 8722 para el resto del país.

(María José Pardo)