¿Prestan o no prestan? Bancos dicen que sí; AMLO pide que bajen tasas

En medio de la crisis económica en el país derivada de la pandemia de coronavirus, los bancos afirmaron que sí prestan dinero y argumentaron que en un entorno de incertidumbre las empresas y personas físicas también deciden no tomar créditos y cómo sector es más prudente en el manejo de riesgos, con lo que es posible que se limiten las líneas de financiamiento de algunos clientes, reconoció su presidente, Luis Niño de Rivera, ante las críticas de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien dijo que la banca no ha asumido riesgos y que han exagerado sus niveles de garantía.

"La banca sí está prestando. Que las personas y las empresas decidan no tomar crédito en este momento es una señal de prudencia. Tenemos que manejar la crisis todo con mucha inteligencia y mucho cuidado, por consiguiente, no es un tema de justicia sino de manejo prudente del crédito que representa riesgos muy relevantes en estos momentos económicos"; dijo el directivo en conferencia de prensa.

Niño de Rivera, destacó que hasta el momento no se han utilizado los recursos disponibles por parte del banco central por el hecho de que no son necesarias para las instituciones financieras.

"Si no se están usando es que en este momento los bancos no requieren liquidez. Tenemos 224% por encima que requiere la regulación bancaria. Por lo tanto, no debe de ser una preocupación si en este momento no se están usando. Lo importante de esas líneas es que están disponibles y que todos las podemos usar y el momento en que sea necesario así sucederá. No veo porqué tendría que ser de inmediato cuando no hacen falta", detalló.

Pese a que existen los recursos suficientes para atender la demanda tanto en crédito al consumo como en financiamiento de grandes proyectos para impulsar la recuperación del país, Niño de Rivera reconoció que hay prudencia en el uso de tarjetas de crédito y otros productos por parte de los bancos.

Por su parte, el vicepresidente de la ABM, Eduardo Osuna, dijo que, ante el entorno de incertidumbre por la pandemia, los bancos tienen que ser mucho más prudentes en el manejo de riesgos, con lo que es posible que se limiten algunas líneas de crédito con sus clientes.

"Siempre es prudente y más en entornos de incertidumbre como el que tenemos, y puede haber temas en dónde hay reducción de líneas precisamente por su nivel de apalancamiento o lo que vemos en el buró. La banca es responsable de prestar el ahorro de los mexicanos, y nuestra responsabilidad es mantener la solvencia del sistema para ser una palanca en el proceso de recuperación y es mucho más valioso en el mediano y largo plazo esta prudencia. Nosotros queremos vender crédito, pero de manera prudente, a proyectos y personas sanas", explicó.

"BANCA COMERCIAL NO ASUMIÓ RIESGOS ANTE CRISIS ECONÓMICA"

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, indicó que la banca comercial no asumió riesgos ante la crisis económica que se vive en el país, pese a la liquidez y facilidades que les fueron ofrecidas por el Banco de México (Banxico).

"En circunstancias de incertidumbre, puede ser necesario que haya garantías adicionales a través de un programa de la banca de desarrollo, pero, los niveles de garantía que nos pedían los bancos fueron muy altos. Nos estuvieron pidiendo niveles de garantía de 90%, eso quiere decir que la banca comercial no asumió ningún riesgo", dijo durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA citado por El Economista.

Afirmó además que gusta mucho que la banca esté fortalecida. "Hoy ha subido su índice de capitalización de cuando empezó la pandemia de 15 a 17% y eso es muy bueno, pero también es sintomático de que la banca no está prestando".

En agosto pasado, el crédito de la banca acumuló 5 billones 408 mil millones de pesos, lo que representó una contracción de 1.9% respecto de lo reportado en agosto de 2019, la primera caída registrada en 11 años.

¿Y QUÉ DICE AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que los mexicanos están siendo prudentes y por ello no están solicitando créditos ante la incertidumbre por la pandemia de coronavirus, por lo que llamó a los bancos a bajar sus tasas de interés para tener productos más atractivos.

"Las tasas están bajando el Banco de México, pero tienen que bajar más todavía para que la gente le solicite los créditos y también que haya promoción para entregar los créditos de parte de la banca", dijo en conferencia mañanera.

"Tienen razón los representantes de los bancos, estamos en una situación de crisis, muchos no quieren endeudarse y están actuando con mucha prudencia, tanto los ciudadanos como los empresarios, pues no dejan de estar todavía altas las tasas de interés", lanzó.

Recordó que su gobierno ha entregado microcréditos a la palabra para ayudar a las economías locales y pequeños negocios, con lo que sumado a las remesas se ha podido frenar la crisis.

