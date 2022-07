"Prefiero meter $20 de saldo, cuando puedo, que pagar $200 al mes"

"Es la verdad" dice con seguridad. "¿Para qué quiero pagar un plan del celular mensual si puedo recargar lo que quiero cuando puedo?". Adán, instructor de pesas en un gimnasio de colonia popular de la Ciudad de México, confiesa a La Silla Rota que otra razón para no contratar un plan fijo de telefonía.

La verdad es que estoy galán, tal vez no me parezco a Luis Miguel ¿verdad? Pero tengo lo mío y me gusta conocer chicas. Obvio, tengo que darles mi número de teléfono, pero si alguna de ellas se pone ´intensa´ pues en lugar de ser grosero y darle un cortón, prefiero cambiar mi número y compro otro chip. Y también hago ahí las recargas

Como cualquier usuario de telefonía celular, Adán utiliza sus datos para las funciones básicas que necesita: checar su cuenta en Facebook e Instagram, estar pendiente de su WhatsApp, tomar fotos, hacer llamadas breves por mensajería, "es mil veces más barata que una llamada normal", dice.

Adán también utiliza su celular para enviar rutinas de pesas y recomendaciones de alimentos y dietas para sus alumnos. Y, si se administra bien y le alcanzan los datos, puede ´bajar´ algo de música.

Le pongo 100 pesos al mes, en promedio, y con eso me la llevo ´tranqui´; si me faltan datos uso el wifi del gym o el público, sea el de la calle o el metro. Pero eso sí, me pongo abusado con los virus. Si contrato un plan como muchos, fíjate, el más barato en Telcel es de 250 pesos mensuales; mi sueldo no da para tanto, solo para 100 y mira que lo cuido

¿QUÉ CONVIENE MÁS?

En México, actualmente existe una gran variedad de compañías telefónicas que brindan el servicio de tarifas prepago planes de renta o pospago. Seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades del usuario suele depender de la cobertura, la vigencia, las llamadas y mensajes de textos ilimitados, así como la cantidad de datos y acceso a redes sociales.

El modelo de negocio de las empresas de telefonía se encuentra en una fase de transición al impulsar la migración del segmento prepago (recargas telefónicas) hacia el de pospago (plan de renta), con base en condiciones propicias y atractivas para la contratación de esta modalidad, de acuerdo con la empresa de consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

No obstante, han mejorado considerablemente las condiciones de la oferta de prepago, mientras que, la bancarización, influye en la decisión de modalidad de pago.

De ahí que, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, la modalidad de consumo de la telefonía celular en México que continúa prevaleciendo es el prepago.

Gonzalo Rojón, director de Análisis en The CIU comentó a La Silla Rota que la condición de tener una tarjeta de crédito como el requisito principal para acceder a un plan tarifario es la principal limitante.

A pesar de ello, dijo, que prevalece una brecha digital entre los usuarios "e incluso en prepago no todos los usuarios son iguales".

"Hay gente sigue haciendo recargas de 30 y 50 pesos con las que obtienen hasta 100 megabites más acceso a redes sociales ilimitada, pero tienen letra chiquita, porque si hacen ciertas actividades sí les cobran", dijo.

Según datos de The CIU, la introducción de nuevos esquemas de recarga con paquetes que incluyen servicios ilimitados de voz y mensajes cortos, así como un menor precio en la contratación de datos móviles, reducen la frecuencia de recarga y aumentan el promedio destinado en éstas, para asegurar contar con minutos, SMS, redes sociales y navegación por un plazo mayor.

DATOS DE LA ENDUTIH 2021

*En 2019, 79.5 % de los usuarios contrataron un servicio de prepago con un gasto promedio de $152.2 al mes.

*En 2021, subió a 79.7 %, con un gasto promedio de $148.2 mensuales.

*El 17.5 % de la población contrató un plan de pospago, con un gasto promedio mensual de $483.5.

*En 2021 se redujo a 15.9 %, con un gasto promedio de $420.2 al mes.

*El 0.7 % de los usuarios contrataron ambos paquetes en 2019 y 0.5 % en 2021, con un gasto promedio al mes de $497.2 y $347.5, respectivamente.

"NO ME CASO CON NINGUNA COMPAÑÍA"

Adán también relata que, cuando requiere cambiar su chip de número telefónico, a veces encuentra otras alternativas más económicas que Telcel. Por ejemplo, relata, antes de la pandemia usó un chip Unefon y otro AT&T que, con recargas de 50 pesos mensuales, le daban más datos que con la compañía líder.

"Obvio, si te cuelgas de esos 50 pesos y no te administras, terminas poniéndole al celular 50 por semana; y son 200 al mes más o menos. Pero, aun así, es más barato que pagar una renta mínima de 250 o 300 pesos", explica.

Dado que su movilidad personal, familiar y laboral se limita a la CDMX y área metropolitana, Adán afirma que no está casado con una marca de servicio celular; y que si encuentra un servicio más barato que le dé buena recepción de llamadas en esta zona, para él es más que suficiente. "Ya si luego me cambio de estado o me voy a un pueblo lejano, a lo mejor ya me cambio a Telcel" dice entre risas.

De acuerdo con la encuesta presentada este lunes por el Inegi, en México hay cerca de 91.7 millones de personas usuarias de telefonía celular, lo que representa 78.3 % de la población de seis años o más.

Por lo que, es más recurrente que las personas acudan a tiendas de autoservicio para hacer recargas telefónicas y así continuar con el servicio de datos o llamadas, mientras que una minoría prefieren el plan en cualquiera de las compañías telefónicas que ofrecen el servicio de pospago.

La Silla Rota, conversó con usuarios de diversas líneas telefónicas, sobre todo con quienes utilizan el sistema de recarga para conocer los motivos por los que continúan con este método.

Gabriela Monrroy, quien tiene 30 años, trabaja como auxiliar contable y no cuenta con un sistema de pospago, "no tengo plan, recargo 100 pesos cada vez que se me termina el saldo, esto es cada 15 días o cuando lo uso en exceso se me terminan los datos, quizá en una semana, la verdad es que llamadas ya no hago y si hago son llamadas de WhatsApp", dijo.

Otro usuario de línea telefónica de recarga, Octavio Aldana, de 38 años, comentó que gasta más recargando, pero sólo si lo requiere hace el gasto y si no, puede estar sin datos, "no tengo algún plan, aunque sí me han ofrecido, y si me he dado cuenta de que gasto más con las recargas".

Mi hermano tiene plan y si no paga a tiempo le cortan la línea y no puede ni recibir llamadas entonces pues creo que recargar es más conveniente porque pues sino tengo aun así puedo recibir llamadas y no me están jodiendo con que ya se me venció el pago y pues yo puedo gastar 200 este mes y el otro 100, el que viene solo 50, así no tengo que verme forzado a pagar cierta cantidad porque en ocasiones si tengo y otras no y además unas veces si ocupo 200 o más y otras no

Jessica Delgado, de 27 años, contaba con un plan pospago para su línea telefónica, sin embargo, decidió cambiar al método de recarga una vez que terminó de pagar su equipo.

"Tenía plan, pero la verdad es que en cuanto terminé de pagar el equipo cancelé. Tenía que ir a pagar el plan y además sino pagas el día que dicen te restringen y pues está cañón, recargando soy más libre de controlar cada cuándo y cuánto, no importa si es más lo que pago en un mes, pero yo tengo el control".

Según los usuarios de telefonía, las ventajas de tener un plan es que hay financiamiento para equipos de alta gama, servicio sin interrupciones siempre y cuando se pague a tiempo. Sin embargo, entre las desventajas expuestas por los consumidores es que, al contratar con un plan, podrías terminar pagando de más si no se controla el consumo.

En cambio, las ventajas de las recargas son que puedes comprar tiempo aire en cualquier momento y además puedes llevar un control de tus finanzas. Una de las desventajas de este plan de prepago es que tal vez no tengas los datos suficientes para hacer todo lo planeado.