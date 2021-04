Precios del gas LP continuarán subiendo: American Society of México

Si las autoridades mexicanas no abren el mercado energético a las inversiones extranjeras, el precio del gas LP continuará incrementándose mes a mes, asegura el presidente de The American Society of México, Larry Rubin.

Durante el panel "Energía 2021 dedicado a la reforma del sector de la industria eléctrica", Rubin dijo que es importante para México asumir que en el sector energético no puede ir sólo en proyectos para el desarrollo de nueva infraestructura, ya que se necesita la inversión privada y sobre todo la foránea.

En ese sentido, aprovechó para señalar que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy clara en apoyar la energía renovable: "México tiene un gran potencial para desarrollarla, ya que de no hacerlo se quedará atrás, y el costo de la energía subirá".

"El gas LP subió casi 40 por ciento de marzo (2020) a marzo (2021). Entonces este es un golpe directo al bolsillo del mexicano, que vamos a seguir viviendo mes tras mes, año tras año, si no se continúa con una perspectiva de abrir al sector energético", aseguró.

"No se trata de que, si el petróleo es de los mexicanos porque claramente lo es, pero si no lo aprovechan, y necesitan a extranjeros eso sería lo mejor", agregó.

El representante de la American Society expuso que, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no son y no serán competitivas para México.

"Yo no veo forma en la que CFE y Pemex sean productivas, jamás serán competitivas a nivel mundial, entonces es viendo el atraso de más de 20 años que tienen estas paraestatales", resaltó.

Además, dijo que, México debe buscar la tendencia mundial que es energías renovables, pues debe explotar aún más las inversiones. "México tiene menos de 10 parques eólicos y la inversión debería estar enfocada ahí que ese es el futuro para nuestro planeta".

MJP