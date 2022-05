"Por una deuda de $10 mil, a modo de embargo se llevaron mi moto y la tv"

Pensar "me pueden embargar por una deuda" es algo que genera mucha incertidumbre, ya que algunas personas no tienen claro en qué casos puede ocurrir un embargo y en cuáles no.

De acuerdo con BBVA, hay que tener bien claro que hay algunos préstamos por los que te pueden embargar y otros por los que no. Más allá de decir "me pueden embargar" es importante no llegar a eso y tener un buen manejo de las finanzas, se haya pedido un préstamo o no.

"Es importante definir para qué vas a ocupar tu dinero y el tipo de crédito que necesitas. No es lo mismo pedir un crédito hipotecario y deber varios meses de este, que pedir un préstamo de nómina. Las circunstancias y los contratos cambian, puede que en algunos casos te otorguen un crédito sin aval y en otros necesites otro tipo de documentos. Por esto es muy importante leer cada una de las cláusulas", dijo.

Por mal pago

"Joselyn" pidió un "préstamo" de $10 mil pesos con su "patrón". Ella desempeñaba labores de limpieza en una casa y "la mala administración con el dinero" , las deudas y "vivir al día" la llevaron a pedir prestado a su jefe. Sin embargo, pasó el plazo para cubrirlo, además, ya se le habían acumulado los intereses por lo prestado.

"Seguía trabajando, pero un día, de buenas a primeras, llegó a mi casa mi ex jefe con otro de sus empleads y me pidieron la moto y se llevaron la tv", dijo.

El ex jefe le dijo que podría recuperar sus pertenencias, una vez que cubriera el monto adeudado. De esto ha pasado un par de meses y no ha podido cumplir con el pago, debido a que no ha podido encontrar un trabajo, desde esa fecha.

Historia de terror

Es bien sabido que las personas que embargan suelen ser frías, duras, contundentes. Sin embargo, pocas veces quedan expuestas. Por ello, se volvió viral el video de TikTok en donde un niño lloraba y suplicaba a un grupo de personas porque se llevaba la televisión de su casa embargada.

Fue mediante la cuenta de TikTok del usuario @michi.8880 en donde se dio a conocer el hecho.

¿Qué te pueden embargar por una deuda?

Cuando pensamos en embargo, en la mayoría de los casos, el primer pensamiento que se viene a la mente es que vas a perder todo lo que tenemos en nuestra casa, sin embargo no es así.

"Lo que te vayan a embargar, depende mucho de la cantidad que estés debiendo, por ejemplo, si tienes una deuda de 5 mil pesos no es lógico que te embarguen una televisión y muebles por 50,000 mil pesos. El embargo debe ser por objetos equivalentes en valor a la cantidad que se debe", dijo BBVA.

¿Qué pasa con las deudas que no se pagan?

El escenario más trágico es pensar que te pueden embargar por un préstamo de nómina o un crédito automotriz que no pagues, hay más procesos antes de llegar el embargo. Si se evitan este tipo de trámites, puedes llegar a quedar con un mal historial crediticio, y es una situación difícil de mejorar, más no imposible.

Lo mejor es considerar que tus deudas no deben superar el 30% de tu sueldo y administrar tus finanzas para tener una economía más sana.

cj