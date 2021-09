"Por querer ayudar, me quedé con la deuda de mi vecina"

En una plática con su vecina, Martha escuchó su queja. Le mencionaba que al solicitar un préstamo urgente para surtir de materia prima su negocio, en las distintas instituciones financieras a las que acudió le solicitaban un aval, ya que la cantidad requerida así lo ameritaba y lamentablemente no tenía a nadie para cumplir con dicho requisito.

En su afán por ayudar a su vecina y amiga, Martha se ofreció a fungir como aval y le entregó una copia de su identificación oficial para continuar con el trámite del préstamo.

Meses después, Martha recibió una llamada en la que exigían el pago de la deuda de su vecina, pues tenía varios pagos atrasados y era urgente liquidarla ya que los intereses se habían triplicado.

Ante esto, Martha buscó con urgencia a su vecina y cuando lo contactó, ella le informó que lamentablemente no tenía como liquidar su deuda y ya no pensaba pagarla. Entonces el problema pasó a ser de Martha.

En ocasiones, por querer ayudar a una amistad o a un familiar a conseguir un crédito no pensamos en las consecuencias a futuro.

En México, ser aval de un mal pagador es una de las principales causas por las que las personas están boletinadas en el Buró de Crédito.

De acuerdo con un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la encuestadora Brad.Feebbo, el 29.4% de la población mexicana tiene una nota mala en el Buró de Crédito por ser aval de un conocido.

¿Qué es un aval?

Legalmente, un aval es una persona física o moral que asegura que el préstamo de quien lo solicita será pagado, en caso contrario, la deuda pasa a tu nombre y tienes la obligación de saldarla, aunque no hayas recibido ni gastado ese dinero.

¿Por qué solicitan el aval?

Para que una institución financiera otorgue un crédito primero realiza un estudio socioeconómico a la persona que lo solicita, esto con el fin de verificar que podrá pagar el monto del dinero solicitado y que exista la garantía de que cumplirá con el contrato.

En caso de que detecte una insuficiencia económica o falta de patrimonio como garantía del crédito, entonces solicita un aval.





¿Te pueden embargar por ser aval?

La posibilidad de un embargo es muy probable. Pueden embargar parte de tu salario siempre y cuando sea dictaminado por un juez. No lo pueden hacer cobradores ni abogados.

Otra consecuencia negativa en caso de impago por parte del deudor y el aval, es que se reporta ante el Buró de Crédito.

Ten en cuenta que si ya no quieres ser aval no basta con avisar a la persona deudora. Aunque existen algunas alternativas para deslindarse de esta responsabilidad, no es un proceso sencillo. Si bien existe la posibilidad de renunciar, la institución que otorgó el préstamo o crédito es la única encargada de autorizar este cambio.

Antes de ser aval de alguien...

-Verifica que sea alguien responsable y formal

-Infórmate sobre el tipo y monto del crédito que va a contratar

-Toma en cuenta que la deuda podría llegar a ser tuya

-Checar que tenga solvencia económica es primordial

















