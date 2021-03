¿Conoces cuál ha sido el incremento por litro en lo que va del año?





Ramsés Pech, especialista en temas de energía y economía explicó que en el tema de la gasolina, México es un mercado abierto, controlado.

¿Por qué sube la gasolina? "Si sube el crudo (petróleo) tiene que subir la salida de los productos, que en este caso es la gasolina, y si no se aplican estímulos fiscales que mejoren el precio o no se reduce el porcentaje que se cobra de IEPS pues no hay manera de tener mejores precios".

Cada año hay un precio objetivo, el cual no debe estar por arriba de la inflación.

En México el precio de la gasolina es controlado por parte de la Secretaría de Hacienda.

¿Cómo? Al determinar cada semana si aplica o no estímulo.

¿Cómo lo determina? Respecto al valor del precio de referencia (mercado de Estados Unidos), y al precio Base (Mercado nacional).

¿Hay forma de evitar la elevación de la Magna, Premium y el Diésel?

El especialista dio como ejemplo, con base en el cuadro anterior, el IEPS máximo es 5.1148 pero ahora le quitaron 1.9384 pesos para tener un precio objetivo máximo de 20.52 pesos a la gasolina verde.

Si aumenta más el precio del barril, tendrán que aplicar más estímulo. "Sólo tendrán chance de poder llegar hasta descontar los 5.1148 pesos, lo cual podría pasar si el precio del barril está por arriba de 85 dólares, y esto subiría el precio de los combustibles de referencia de Estados Unidos".

Por ejemplo, en 2019, el precio máximo de la gasolina magna (la que conocemos como la verde) era de 19.59 pesos y lo que se observó fue 19.35 pesos, 24 centavos por debajo del promedio nacional, como consecuencia de los estímulos que aplica la Secretaría de Hacienda.

Cada año, a finales, la Secretaría de Hacienda pública el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, (IEPS), que es un impuesto que se paga por la producción y venta o importación de alcoholes, cerveza, gasolinas y tabacos, por ejemplo, y esto nos indica cuánto cobrará a cada litro de los combustibles.

Entonces, el gobierno con base en la fórmula de Hacienda decide qué estímulos se aplican.

Los precios de referencia son todos los precios en promedio de acuerdo a la referencia del comportamiento de los combustibles en Estados Unidos durante el día, si está por arriba de los precios base se aplica el estímulo.

De acuerdo con Pech, por ahora el precio de referencia está por arriba del precio base.

En las refinerías de Estados Unidos, en diciembre, compraban el crudo a 46 dólares y en marzo a 63.47 ¿Qué significa? que hubo un incremento de la materia prima que entra a las refinerías de 37 por ciento.

De modo que, si el crudo entra caro, el producto de salida es caro porque la materia prima es costosa.

"Qué hacemos aquí, como el precio de la gasolina en Estados Unidos está alto deberían estar cobrándonos hoy en día, sin estímulos, 21.99 pesos. Todos los viernes a la gasolina verde se iba a dar estímulo de 1.93 pesos que si se le quita entonces nos da un precio de 20.052 pesos", dijo.

El gobierno está esperando que este año el precio de la gasolina verde no pase de los 20.50 pesos. "La gasolina no debe pasar de eso para que no se eleve por encima de la inflación".

Al cierre 2020 había un barril de entrada con un bajo costo, comparado con el actual. Por tal motivo, están aplicando estímulos.

El especialista dijo que sí han subido los precios porque ha subido el precio del barril de crudo. En diciembre la gasolina verde tenía un precio promedio de 17.91 pesos ronda los 20.052 pesos. "Si sube el crudo tiene que subir la salida de los productos".

¿De qué depende que no haya "gasolinazo"? Depende de cuánto quiere aplicar de estímulo la Secretaría de Hacienda cada semana. "Entonces Hacienda dice si la gasolina va costar 21 pesos quiero que esté en 20.50 pesos entonces tendría que dar un estímulo de 50 centavos para que quede por debajo de 21.50 pesos".

Según el especialista, Hacienda podría readecuar el IEPS a un menor % del actual.

¿Continuarán las alzas en la Magna, Premium y Diésel?

Según los datos de Pech, la gasolina magna no debe pasar de 20.50 pesos; el diesel y la gasolina Premium de 21.50 pesos. Aunque también depende de dónde se compre, pero el promedio es ése.

Para lograrlo, el estímulo es la variante de cuánto aplicará la Secretaría de Hacienda cada viernes durante los próximos días.

Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 ha habido alzas de 12, 16 y 12 por ciento en la gasolina Regular, la Premium y el diésel, respectivamente.

"A partir del 6 de marzo al dar estímulos a todos los combustibles, de eso dependerá precio máximo debe haber en el mercado", acotó.