¿Por qué Pfizer ocultó la medicina que previene el alzhéimer y parkinson?

REDACCIÓN 05/06/2019 03:23 p.m.

Pfizer, el gigante farmacéutico estadounidense, ocultó que una de sus medicinas más populares podría prevenir el alzhéimer y la enfermedad de parkinson.

Esto luego de que Pfizer anunciara en enero del año pasado que ya no seguiría buscando nuevas medicinas para tratar estas formas de demencia, para que de esta manera pudiera invertir su dinero en aquellas áreas donde su cartera de productos y su pericia científica son más fuertes.

Pero, para ese entonces la farmacéutica ya había invertido muchos millones de dólares en la búsqueda de alternativas para el tratamiento de dichas enfermedades, sin embargo, se cuidaron de revelar y compartir los resultados del estudio, así lo informó recientemente The Washington Post.

El estudio que se ocultó se basó en el análisis de cientos de miles de reclamaciones de seguros, mismas que arrojaron que una de las medicinas más populares de Pfeizer llamada "Enbrel" un desinflamante empleado para tratar la artritis reumática, parecía reducir el riesgo de alzhéimer en un 64%.

"´Enbrel´ podría potencialmente prevenir, tratar y retardar la progresión de la enfermedad de alzhéimer de forma segura", se lee en una presentación preparada para un comité interno de Pfeizer a inicios de 2018.

La farmacéutica, le confirmó a The Washington Post que no solamente descartó realizar la prueba clínica que habría permitido comprobar o descartar esta hipótesis, sino que también decidió no hacer público el hallazgo.

"La compañía dijo que, durante sus tres años de revisiones internas decidió que ´Enbrel´ no se mostraba prometedora para la prevención del alzhéimer porque la droga no llega directamente al tejido cerebral", reportó el diario estadounidense.

Pfizer también explicó que consideró que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso era bajo y que una sinopsis de sus hallazgos estadísticos, que había sido preparada para publicación externa, no cumplió con sus "rigurosos estándares científicos".

"Pfizer dijo que optó por no publicar sus datos debido a sus dudas sobre los resultados. Dijo que la publicación de la información podría haber llevado a científicos externos por un camino inválido", se lee también en el reportaje del Post.

LEA TAMBIEN Invertirá Pfizer 26 mdd en México en 2019 En septiembre de 2018 la farmacéutica reportó ingresos por 39 mil 670 millones de dólares, un incremento del 2 por ciento, respecto al mismo periodo de 2017

LEA TAMBIEN La cerveza ayuda a prevenir el Alzheimer y otras enfermedades A continuación te compartimos las propiedades benéficas para tu salud que contiene un vaso de cerveza

MJP