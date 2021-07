¿Por qué nos debe preocupar la inflación?

La inflación en la primera quincena de junio fue de 5.75%, anualizada. ¿Pero esto qué significa, es regular, malo o pésimo? ¿Es momento de preocuparnos o podemos estar tranquilos?

Luis Miguel González, director general de El Economista dio como referencia lo dicho por Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México: "La noticia de inflación que se da a conocer hoy es definitivamente mala: la tasa subyacente de la primera quincena de julio es la más elevada para una quincena similar desde 1999".

Explicó que la inflación subyacente, que preocupa a Jonathan Heath es aquella que excluye bienes o servicios de alta volatilidad, por lo que su preocupación no puede pasar inadvertida porque la inflación que ahora vivimos se explica principalmente por el alza de precios en los energéticos y en los alimentos.

Según datos del Inegi, los productos que más aumentaron de precio fueron el transporte aéreo, que subió 56%; el gas LP, que incrementó 34%; la carne de cerdo, con 17%; la gasolina Premium que subió 16.48% y las tortillas de maíz, 13.5 por ciento.

Sobre el mismo tema se pronunció, mencionó que también en Twitter, otro subgobernador del banco central, Gerardo Esquivel. Comparó el diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos en un periodo que va del 2017 a la fecha. Esquivel mostró que, entre mayo y julio de 2017, México tenía una inflación superior a 6%, mientras que Estados Unidos estaba por debajo de 2% (la diferencia era de más de 4 puntos porcentuales). Para julio del 2021, México está en 5.75%, mientras que nuestros vecinos registran 5.4% (la diferencia es de 0.35 puntos porcentuales).

González consideró que al subgobernador Esquivel parece tranquilizarlo "esta convergencia de los niveles inflacionarios con nuestro principal socio comercial, aunque el dato estadounidense es un foco amarillo en el tablero porque parece que obligará a la Fed a subir sus tasas de interés, con todo lo que eso implica (volatilidad del peso incluida)".

El director de El Economista dijo que no bastan los factores globales para explicar las alzas de precios en México, debido que a que las tarifas autorizadas por el Gobierno subieron 10.75%, respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es el doble que la inflación. Además, se debe tomar en cuenta que en México las alzas de precios internacionales se magnifican por el mal funcionamiento de algunos mercados.

Mientras que el alza en el precio de las tortillas es el mayor desde 2012 y tiene que ver con el incremento del precio internacional del maíz, que ha alcanzado máximos desde 2013, pero la explicación no se agota ahí: hay menor superficie sembrada en grandes productores como Sinaloa y Tamaulipas, además, la Cofece ha hecho señalamientos respecto a acuerdos no legales entre empresarios para subir el precio de la tortilla en algunos estados y se refiere al Consejo Nacional de la Tortilla. Para contener los incrementos, el Gobierno aumentó las importaciones de maíz, pero no ha dado resultados. Esto pega porque cada mexicano consume, en promedio, 75 kilogramos de tortillas al año.

Precios históricos

El precio del kilo de tortilla está a punto de alcanzar los 30 pesos al norte de México. De acuerdo con el programa "Quién es quién en los precios" de los productos de la canasta básica, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el kilo de tortilla de maíz oscila entre los 11 y los 27 pesos.

Mientras que en la ciudad de México y Área Metropolitana el precio está entre 11 y 18 pesos. El paquete de 22 piezas de de harina de trigo alcanzó los 29 pesos.

Inflación no cede

Durante la primera quincena de julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 0.37 por ciento, con ello la inflación anual se colocó en 5.75 por ciento, muy por arriba de las expectativas del mercado, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con ello, la inflación acumula nueve quincenas fuera del rango objetivo de Banco de México (Banxico) que es de 3% +/- un punto porcentual y que ante la aceleración de los precios ajustó al alza su tasa de referencia de 4% a 4.25%.

De acuerdo al Inegi, el INPC tuvo un avance de 0.37% en la quincena, el mayor incremento para dicho periodo desde 2012.

El índice de precios subyacente —que excluye a los bienes y servicios más volátiles como los agropecuarios y energéticos y tarifas del gobierno— presentó un incremento de 0.31 por ciento respecto a la quincena previa y la tasa anual se ubicó en 4.64%.

En la primera quincena de julio, el índice de precios subyacente se incrementó en 0.31% quincenal y 4.64% anual. El índice de precios no subyacente aumentó 0.55% quincenal y 9.24% anual. https://t.co/UBPHtKEd4v #INEGI #INPC pic.twitter.com/IIQZ0Dh5il — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 22, 2021

cj