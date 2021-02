¿Por qué no te dan un crédito en el banco?

En algún momento de nuestras vidas, ya sea para alguna inversión o por necesidad, solicitar un préstamo bancario parece ser una buena opción.

Sin embargo, cuando el banco al que se acude rechaza nuestra solicitud podría sorprendernos por lo que en La Silla Rota te presentamos cinco motivos por los que el banco podría rechazarte:

Demasiadas solicitudes

Si has acudido a varios bancos al mismo tiempo para solicitar un crédito, podría verse como un indicador de riesgo pues se interpretaría como un movimiento fraudulento o de una persona con ingresos insuficientes.

Historial reciente o puntaje malo en Buró de Crédito

Si el Buró de crédito te califica mal, la institución bancaria podría no otorgarte el crédito, en cuanto al historial, cada institución determina si es bueno el historial en el Buró, pues refleja la responsabilidad y capacidad de pago.

Pagos irregulares

Si el usuario suele atrasarse y regularizarse constantemente, pueden anticipar al Banco que el solicitante del préstamo sea moroso.

Problemas con tus ingresos

Si no hay un testigo del flujo de efectivo en la cuenta bancaria o no cuenta con ingresos suficientes, el banco podría determinar que a la persona no le alcanza su sueldo para pagar el crédito que está solicitando.

Desempleo

Este es un factor determinante para otorgar el crédito, si el solicitante se encuentra sin empleo seguramente no le otorgarán el crédito.



