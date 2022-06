¿Por qué no debes usar tu tarjeta de crédito para pagar la despensa?

Es tentador pagar cualquier compra con tarjeta de crédito, esta es una gran herramienta pero hay ciertas prácticas que no son recomendables para hacer su mejor uso. Una de ellas es pagar la despensa con la tarjeta de crédito, a pesar de ello la cifra de mexicanos que llevan a cabo esta práctica ha aumentado en los últimos meses.

Esto no es recomendable ya que los expertos aconsejan no hacer compras de bienes que no sean duraderos con esta tarjeta, especialmente si el pago es a meses intereses. Esto se debe a que comprar la despensa con intereses es perjudicial porque son productos que vas a consumir a corto plazo pero terminarás pagando por mucho más tiempo, aún después de que ya lo consumiste y tiene que volver a hacer la compra de la despensa de nuevo. Idealmente, las tarjetas deben utilizarse para adquirir algo que normalmente no podrías comprar pero que a la larga será un ahorro para ti.

Según una encuesta realizada por Coru (plataforma de servicios financieros), encontraron que 66% de los mexicanos gasta más de lo que gana, lo que los lleva a tener deudas, y 82% de las personas que hicieron compras innecesarias se arrepintió. Si pones tus compras semanales a meses, tu deuda irá incrementando antes de que termine el mes e irá siendo una cantidad más grande de tus gastos mensuales aún mucho después de que ya lo consumiste y se seguirán agregando si sigues haciendo este gasto de esta manera.

La forma de evitar esto, es usar la tarjeta de crédito como medio de pago y no como un financiamiento. También es fundamental no hacer pagos mínimos y liquidar todo antes de la fecha de pago. Así puedes utilizar tu tarjeta de una forma responsable y beneficiarte generando un historial crediticio.