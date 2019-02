¿Por qué no consigues trabajo?

REDACCIÓN 20/02/2019 04:21 p.m.

Si de buscar empleo se trata, múltiples factores influyen en esta decisión. El 78% de los mexicanos prefiere no solicitar un nuevo empleo por razones comunes, mientras que el 18% no lo hace porque no quiere decepcionar a su empleador actual.

De acuerdo con una encuesta de LinkedIn, el 15% tiene miedo a cambiar su ruta diaria al momento de buscar trabajo. Además, el 14% teme que no les guste su nuevo rol o que el lugar sea peor al actual. Otros obstáculos que compartieron los profesionales van desde creer que no tienen experiencia suficiente, con un 12%, hasta el miedo al rechazo y fracaso, con un 12%, dio a conocer Mundo Ejecutivo.

Cuida tu trabajo, en 2019 habrá menos empleos

FALTA DE CONFIANZA

Un tercio de los encuestados mexicanos decidió no solicitar un puesto debido a la falta de confianza. Este es el motivo que más predomina entre las personas de 18 a 34 años (48%). Quienes han sido desanimados, tienen temor a salir de su zona de confort y piensan que no son lo suficientemente experimentados.

INFELICIDAD

De acuerdo con la encuesta, siete de cada 10 trabajadores mexicanos han permanecido en un trabajo a pesar de sentirse infelices o poco inspirados. Por su parte, el 20% expresó sentirse así en su empleo actual. En su mayoría son las mujeres quienes más presentan insatisfacción (74%) pero los hombres también son propensos a sentirlo en su rol actual.

Para moverse de empleo, los trabajadores esperan en promedio un año completo antes de solicitar un nuevo trabajo. Quienes tienen entre 18 y 34 años tienen más probabilidades de experimentar estos sentimientos y toman 10 meses antes de considerar irse. Por su parte, los que tienen entre 45 y 54 años tienen más posibilidades de quedarse en su puesto a pesar de ser infelices.

¿POR QUÉ CAMBIAN DE TRABAJO?

El 50% ve al salario como un factor de cambio que más motiva a los trabajadores para solicitar un nuevo empleo. Para el 35% es importante el crecimiento laboral mientras que el 31% prefiere mejores beneficios.

También los encuestados le dan importancia a buscar nuevos retos (27%), mejor equilibrio entre el trabajo y vida personal (27%), un rol más senior (23%) y oportunidades de viajar (20%).

Por último, el 93% de los trabajadores dice que hay que cosas que priorizarían antes de buscar un nuevo trabajo, por ejemplo, pasar tiempo con amigos y familia (59%) seguido de disfrutar del tiempo libre (44%). Además, el 58% menciona que la comodidad de su actual trabajo provoca menos iniciativa para postularse y al 39% le resulta difícil encontrar motivación después de trabajar.

LEA TAMBIEN Aumentó el empleo informal durante el sexenio de Peña Nieto La población económicamente activa en condiciones de informalidad pasó de 29.1 millones al inicio del mandato de EPN, a 30.6 millones al final de su sexenio

LEA TAMBIEN Google invertirá 13 mmdd en EU y creará 10 mil empleos Los nuevos empleos estarán en Nevada, Ohio, Texas, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia

mlmt