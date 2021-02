¿Por qué los jóvenes no quieren ser clientes de los bancos?

Ya sea bajo el colchón, en alguna Institución Financiera, en tu cochinito o en tandas, seguramente alguna vez has guardado parte de tu capital para cumplir algún objetivo. Este hábito no tiene que ser sólo ocasional, el ahorro es de suma importancia, ya que gracias a él se pueden cumplir con metas personales o profesionales.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef), el 51% de los jóvenes en México prefiere guardar su dinero en casa, entre las causas para no tener una cuenta de ahorro en el banco se destaca que el 35% es porque no les alcanza y el 22% por qué no les interesa o no la necesitan.

En el marco del Día Mundial de Ahorro que se celebra el próximo 31 de octubre, se tiene por objetivo remarcar la importancia de la buena administración del capital, por lo que, Alejandro Saracho, experto en finanzas personales y autor de los best seller Reconfiguración Financiera y Mapa de Riqueza, da las siguientes recomendaciones para alcanzar la estabilidad económica y con ello el cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo.

Define metas: A corto y largo plazo, responde la pregunta ¿para qué? Tal vez vacaciones, un coche, el enganche para un departamento o destinar al ahorro para tu jubilación, una vez definido atiende la segunda interrogante ¿cuánto dinero necesito? “Es necesario que calcules cuánto capital necesitarás para cada caso y el tiempo que te llevará ahorrarlo, ya que no es lo mismo ahorrar para unas vacaciones que para el pago inicial de una casa”, comenta el experto en finanzas personales.

Realiza un presupuesto mensual: El registro de tus entradas y salidas de dinero te ayudará a identificar cuánto y en qué gastas, de esta manera serás consciente del capital que estás destinando a cada cosa y con ello, simplificar tus salidas de dinero, es decir enfocarte en los pagos imprescindibles (agua, luz, teléfono, gas) y evitar compras emocionales que afectan a tu bolsillo. Con el apoyo de aplicaciones gratuitas como Presupuesto Mensual disponible para IOS y Android llevarás un mejor control de tus finanzas y podrás alcanzar tus metas.

Incrementa el ahorro, no el gasto: Suscripciones y membresías a las que no das ningún uso, así como las compras emocionales que realizas durante el mes como ropa, salidas con amigos, golosinas y hasta el taxi que tomas para llegar a tiempo, incurren en la lista de gastos innecesarios que puedes reducir o eliminar de tu vida, acciones como levantarte más temprano, organizar reuniones en casa y hasta comprar “snacks” por mayoreo pueden hacer la diferencia en tus finanzas personales, ya que estos gastos pueden llegar a representar el 12% de tu salario que podrías destinar al ahorro para cumplir tus planes.

“Y si aún con esos cambios sigues en números rojos al finalizar el mes, el ebook gratuito 101 formas de simplificar te ayudará a cortar gastos que están perjudicando tu economía”, afirma Saracho.

Utiliza algún vehículo de inversión: Otra forma de incrementar el efectivo para el cumplimiento de tus objetivos es destinarlo a diferentes vehículos de inversión, donde tu riqueza aumentará debido a los rendimientos que vayas generando, sin embargo, debes tener en cuenta que todas las inversiones conllevan un riesgo y existe la posibilidad de perder tu dinero debido a una mala decisión financiera.

Actualmente, los CETES son considerados el instrumento con menor riesgo al estar respaldados por el gobierno, además no es necesario aportar millones, con 100 pesos puedes generar rendimientos que te facilitarán el camino a tus metas.

Domicilia tu ahorro: Actualmente existen muchas instituciones o incluso fintechs que cuentan con esquemas para alcanzar metas en determinado plazo (meses o años) y te indican cuánto tienes que ahorrar cada mes, incluso puedes domiciliar un monto específico, que es direccionar parte de tu salario a ese apartado cada que recibas tu quincena, de esta forma no habrá oportunidad de gastar tu dinero.

“Hoy en día resulta accesible y rentable destinar parte de tu dinero al ahorro, ya que además de cumplir tus metas tienes la oportunidad de generar más riqueza debido a la inversión. Visualiza un futuro con el estilo de vida que siempre has deseado y pon a trabajar tu dinero para hacerlo realidad”, finaliza Saracho.

MJP