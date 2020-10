¿Por qué los empresarios mexicanos le temerían a Joe Biden?

Pese a la polémica administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, los empresarios mexicanos lo quieren ver reelegido, pues ahora lo único que les importa es la certeza comercial y de negocios que Trump forjó para ellos durante cuatro años, particularmente, en los sectores energético, automotriz y de manufactura, de acuerdo con El País.

Luego de que se firmara el nuevo acuerdo, el TMEC, bajo el cual se ampara el impulse del comercio y, por ende, de la economía, el discurso proteccionista de Trump ya no está dirigido a México, sino a China, economía que, como exportadora, compite con México.

Mientras que, su contrincante en las elecciones, el demócrata Joe Biden, ha lanzado su propia iniciativa proteccionista, la cual tiene nerviosos a los corporativos mexicanos.

“El sector empresarial piensa que una reelección de Trump le va a dar continuidad, estabilidad y cierta previsibilidad al futuro”, aseguró Lila Abed, politóloga y consultora a El País.

Abed, quien apoya el voto para Biden, aseguró llevar “una relación muy estrecha, muy cercana con el sector empresarial en México”.

Sin embargo, la mayoría de estos empresarios mexicanos que apoyan la reelección de Trump no pueden votar en las elecciones del país vecino y las leyes en EU no permiten contribuciones o donativos de extranjeros a campañas electorales, explicó Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México.

“Pero lo que sí pueden hacer, y lo que los empresarios han venido haciendo, es promoviendo el voto por Trump a través de sus conocidos, no los empleados, porque eso sí, aunque en muchos casos no es una violación de la ley, no es muy ético", dice Rubin en entrevista telefónica con El País.

“Muchos de ellos sí votan y obviamente tienen influencia de sus familiares y amigos en México," aseguró Rubin, "es, definitivamente, una forma de impulsar más las bases y entusiasmar a los latinos en las diferentes partes de Estados Unidos”.

Rubin también administra un chat de WhatsApp de mexicanos pro Trump con 256 miembros, mismo que, incluye no sólo a algunos empresarios poco conocidos, también a periodistas, consultores, políticos del Partido Acción Nacional y del PRI, empleados de la Concamin, entre otros.

EMPRESARIOS CON TEMOR A BIDEN

“El bolsillo no tiene nacionalismo," dice Ignacio Martínez, economista experto del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM.

En este contexto, tanto Martínez como Abed coinciden en que, en México, los sectores energético, automotriz y de manufactura son los que tienen mayor interés en una reelección de Trump. También la industria aeroespacial, electrónica y de telecomunicaciones, que operan como parte de cadenas de valor globales que suministran al vecino del norte.

PROPUESTAS DE BIDEN AL SECTOR EMPRESARIAL

Biden propone retomar la iniciativa “Buy American” promulgada por Barack Obama.

“Lo que quiere Biden es mover el núcleo de estas cadenas abastecedoras a los Estados Unidos. Es ahí donde las empresas afincadas en México o las mexicanas que tienen relación con estos segmentos de la cadena de producción en Estados Unidos, temen ser afectados", explicó Martínez Cortés.

Por otro lado, Biden también promueve apoyos fiscales a empresas pequeñas y medianas, algo que pudiera afectar a grandes corporativos que operan y venden sus productos mexicanos en EU, aseguró Martínez Cortés.

Asimismo, Biden estaría impulsando la producción nacional a través del proteccionismo comercial y a través de las preferencias fiscales y no a través de la preferencia arancelaria que ya se encuentra en los tratados de comercio que tiene Estados Unidos.

Entonces bajo este aspecto, se ve a un Biden más proteccionista que el mismo Trump.

¿POR QUÉ SÍ TRUMP?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha calificado al empresariado mexicano como una “minoría rapaz” acostumbrada a beneficiarse del erario a través de contratos abusivos.

Así como, busca “salvar” a las empresas del Estado, suspendiendo oportunidades de inversión privada en el sector energético, también se rehusó a apoyar con transferencias directas a trabajadores que perdieron su empleo por la pandemia del coronavirus, así como a ofrecer apoyos fiscales, argumentando que eso hubiera sido el equivalente a un rescate a las empresas.

“Se ha hecho un acercamiento importante con la Casa Blanca, con el equipo de Donald Trump, pero lo que es más importante aún, con Jared Kushner, quien sinceramente es la persona que maneja el teje y maneje del sector empresarial y de la relación bilateral de una manera más cercana con México,” contó la analista Abed.

Yo cuando hablo con los empresarios me dicen: 'Bueno, cuatro años más de Donald Trump no solamente le da una cierta certidumbre a la relación económica, sino que más bien Donald Trump es un contrapeso a Andrés Manuel

Un reporte del Departamento de Estado de EU publicado el mes pasado advierte de que la Administración de López Obrador está “socavando la confianza en las reglas del juego particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de los reguladores".

“El Gobierno federal ha hecho cambios en la regulación para favorecer a las empresas del Estado”, aseguró el reporte, mientras que los recortes presupuestarios resultaron en despidos significativos, obstaculizado la capacidad de las agencias para llevar a cabo su trabajo.

Para rematar, el Departamento aseguró que la corrupción en el país es “una preocupación importante”.

“Los representantes comerciales, incluso de empresas estadounidenses, creen que los fondos públicos a menudo se desvían a empresas privadas e individuos debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está generalizado entre los funcionarios de contratación pública", apuntó.

Pero, a pesar del informe del Gobierno estadounidense, los empresarios se equivocan al pensar que Trump es un contrapeso a López Obrador, opinó Abed.

A Trump no le importa México. Lo único que le importa es sí mismo y eso lo ha demostrado con hechos. Lo vemos porque lo que ha hecho Trump le favorece a sí mismo directamente. A él no le importa si mejora la democracia en México o si mejora el panorama económico en México, solo le importa Estados Unidos

