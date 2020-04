¿Por qué la recesión global podría durar tanto tiempo?

Peter S. Goodman, el autor del artículo publicado por The New York Times que después de que el virus sea domesticado, es probable que el mundo esté lleno de problemas, desafiando la recuperación. (Foto: Pixabay)

Ante la devastadora recesión global provocada por la pandemia de coronavirus, ahora han aumentado los temores de que dicha recesión podría ser mucho más dura y larga de lo que inicialmente se temía, extendiéndose hasta el próximo año e incluso más allá, advirtió Peter S. Goodman para The New York Times.

El autor señaló en su artículo que estas predicciones se deben a que a medida de que los gobiernos intensifican las restricciones a las empresas para detener la propagación de la pandemia y como temor al virus, se impide el crecimiento económico liderado por el consumidor.

"Mientras la interacción humana siga siendo peligrosa, las empresas no pueden volver a la normalidad de manera responsable y lo que antes era normal puede que ya no lo sea. Las personas pueden estar menos inclinadas a atascarse en restaurantes abarrotados y salas de conciertos incluso después de contener el virus", se lee en el artículo publicado por The New York Times.

La interrupción abrupta de la actividad comercial amenaza con imponer un dolor económico tan profundo y duradero en todas las regiones del mundo a la vez que la recuperación podría llevar años. Las pérdidas para las empresas, muchas ya saturadas de deudas, corren el riesgo de desencadenar una crisis financiera de proporciones cataclísmicas

Por lo que, Goodman destacó en su texto que los mercados bursátiles han reflejado la alarma económica, pues simplemente el S&P 500 en los Estados Unidos cayó más del 4 por ciento, ya que los inversores se prepararon para peores condiciones en el futuro.

Es por eso que dicha situación parece especialmente grave en los países en desarrollo, mismos que han experimentado una mayor salida de inversiones este año, enviando las monedas a la deriva, obligando a las personas a pagar más por los alimentos y combustibles importados, y amenazando a los gobiernos con la insolvencia, todo esto mientras la pandemia en sí amenaza con abrumar sistemas médicos inadecuados.

Pero incluso, aseguró Goodman, que después de que el virus sea domesticado, es probable que el mundo esté lleno de problemas, desafiando la recuperación.

"El desempleo masivo exige costos sociales. La bancarrota generalizada podría dejar a la industria en un estado debilitado, sin inversión e innovación. Los hogares pueden permanecer agitados y tener aversión al riesgo, lo que los hace propensos al ahorro. Algunas medidas de distanciamiento social podrían permanecer indefinidamente. El gasto del consumidor representa aproximadamente dos tercios de la actividad económica mundial. Si la ansiedad perdura y las personas son reacias a gastar, la expansión será limitada, especialmente porque la vigilancia continua contra el coronavirus puede ser necesaria durante años", dice el artículo.

Y aunque la pandemia surgió inicialmente en el centro de China, siendo vista como una amenaza sustancial sólo para esa economía, ésta luego se extendió a Italia y finalmente a toda Europa, amenazando a las fábricas en el continente.

Luego vinieron las políticas gubernamentales que esencialmente bloquearon la vida moderna, incluidos los negocios, mientras que el virus se extendió a los Estados Unidos.

Provocando que en todo el mundo, la inversión extranjera directa esté en camino de disminuir en un 40 por ciento este año, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, amenazando con "daños duraderos a las redes de producción global y las cadenas de suministro".

"Sin embargo, en los países en desarrollo, las consecuencias ya son graves. No sólo está huyendo el capital, sino que hay una caída en los precios de los productos básicos, especialmente el petróleo, atacando a muchos países, entre ellos México, Chile y Nigeria", señaló Goodman.

Mientras que la desaceleración de China se está extendiendo a los países que suministran componentes a las fábricas chinas, desde Indonesia hasta Corea del Sur, es por eso que desde ahora y hasta el final del próximo año, los países en desarrollo están en peligro de pagar alrededor de $ 2.7 trillones de deuda, según un informe publicado el lunes por el organismo de comercio de la ONU.

(María José Pardo)