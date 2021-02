¿Por qué la 4T se empeña en monopolizar sector eléctrico?

Este martes, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) suspendió a 17 centrales de energía renovable para realizar sus pruebas operativas, como lo estableció en su acuerdo emitido el pasado 29 de abril.

"A raíz de la emergencia sanitaria y para minimizar riesgos de falla e interrupción del suministro eléctrico, el Cenace, por disposiciones de la Secretaría de Energía (Sener), adoptó acciones para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico”, comentó Gustavo Villa, director de operación y planeación del Cenace, publicó el diario Reforma.

"Dadas las características de intermitencia, que no tiene inercia y hay indisponibilidad de centrales eléctrica fotovoltaicas y eólicas, y dado que están en pruebas y riesgo de perturbaciones al sistema (...) se suspendió temporalmente las pruebas pre operativas de las 17 centrales", expuso Villa durante su participación en la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Energía del Senado.

El acuerdo del Cenace se emitió por considerar que, derivado de la contingencia sanitaria por el covid-19 y la disminución de la demanda eléctrica, era necesario darle confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya que las pruebas de nuevas centrales renovables generan fallas al sistema.

El director general del Cenace, Alfonso Morcos, dijo que los grandes excedentes de capacidad en ciertas regiones, y con la baja de la demanda que intensifica los excedentes, no se puede permitir que se ponga en riesgo el suministro de la energía que demanda el sistema eléctrico para los usuarios.

Durante la comparecencia del titular de la Cenace, Alfonso Morcos Flores, se interrumpió la transmisión vía la plataforma zoom y luego en Facebook; incuso, legisladores de oposición criticaron que se pudo tratar de una caída provocada.

Morcos Flores dio un mensaje introductorio y luego presentó a un funcionario que expuso gráficas del comportamiento del suministro eléctrico a partir de las cuales explicó que el Cenace había decidido interrumpir las pruebas de plantas eólicas, fotovoltaicas y convencionales para no poner en riesgo el suministro eléctrico.

La interrupción en Zoom sobrevino justo en la ronda de las preguntas que formulaban los integrantes de la Comisión de Energía del Senado.

El senador Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía, prometió a los senadores que haría llegar por escrito las respuestas del funcionario.

El panista Julen Rementería del Puerto atribuyó la pérdida de la señal a "un error inducido".

"Conociéndolos, habrá sido un error inducido. Así lo asumo..., fue mucha casualidad", dijo en entrevista el legislador veracruzano a Reforma.

"Estaban tratando de justificar una ilegalidad cuando la transmisión se cortó. Pero cantinflearon con los argumentos jurídicos para marear a todo mundo. Y nos quedamos solos, como quien dice, platicando", manifestó.

"Esto sirvió para venir a echarnos un rollo mareador con verdades a medias. La presentación que dieron no hubiera pasado la prueba del ácido", protestó la senadora panista Xóchitl Gálvez por separado.









"Demostrablemente falso"

En este primer semestre 2020 estaban por entrar 7 plantas nuevas que cumplen con la subasta eléctrica, pero el Cenace decidió que no pueden entrar a operar porque meterían distorsión, pero eso es “demostrablemente falso”, de acuerdo con el especialista en temas energéticos, Gonzalo Monroy.

“El Cenace tiene manuales para prevenir y coordinar cuando hay demanda sensible, sus procedimientos ya estaban, no se necesitaba ningún acuerdo para lidiar con la baja de la demanda por la covid. Incluso días antes el Cenace había enviado órdenes a los generadores eléctricos para que bajaran sus cargas”, recordó en entrevista con La Silla Rota.

Lo que hizo el Cenace fue cambiar las reglas sobre la marcha.

“Esas plantas estarían por entrar en operación comercial, ya tienen todo, terreno, fideicomiso y compra de equipo. Ya están para empezar su operación y generar dinero. Para ponerlo en un ejemplo, es como si de pronto construyes una casa y una semana antes de disfrutarla o habitarla viene la alcaldía y te dice ‘no puedes hacerlo, tu vecino dice que no puedes’. Pero además la alcaldía no te deja venderla o rentarla. Y te quedas con la inversión parada porque tu vecino, en este caso la CFE, te dice que no puedes”.

Eso ha generado una discrecionalidad que calificó de ‘muy artificial’ para favorecer a CFE.

Monroy recordó que en la Ley de la Industria Eléctrica está establecido que la Comisión Federal Eléctrica no es un monopolio y se permite que haya más participantes en el mercado de la industria eléctrica.

El exdirector general adjunto de Planeación de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía añadió que la mayor consecuencia de la decisión de la Cenace y que tendrá mayores consecuencias es que manda señales “muy malas” para la inversión en México.

“Se parece en la misma línea de ataque a la inversión privada, principalmente extranjera. El gobierno manda una señal de que está dispuesto a cambiar las reglas durante la marcha, no hay Estado de derecho, no hay respeto a contratos, la legislación puede ser mal interpretada para beneficiar indebidamente a empresas del Estado.

“Eso pone grave freno a energías más renovables sino al mismo ambiente para invertir, difícilmente va a haber empresas que quieran invertir en México cuando los dados ya están cargados y no hay suelo parejo para invertir. Eso va a ser una cosa problemática a largo plazo no importa cambie administración en 2021 y 2024, la falta de confianza que va a haber en México y en sus instituciones puede ser efecto de largo plazo”.

¿Qué dice el acuerdo?

El Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), publicado el 29 de abril por el Cenace privilegia la generación de plantas must run de arranque más acelerado porque queman combustibles, tales como las termoeléctricas convencionales a combustóleo de la CFE; además suspenden el otorgamiento de licencias para pruebas preoperativas de plantas fotovoltaicas y eólicas.

Lo anterior, de acuerdo con especialistas, sólo puede ser atribuible a la lógica del gobierno de que la CFE desplace a cualquier competidor, sin importar los costos que esto conlleve para sus clientes, a quienes se les debe transferir el mayor costo por el uso de tecnologías más caras, pero también está la necesidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) de deshacerse del combustóleo residual de la refinación

Al advertir un "perjuicio" para consumidores y empresas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cuestionó este jueves el nuevo acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limita la producción eléctrica en plantas renovables mexicanas.

"Algunas de sus disposiciones podrían ser contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia, generan un incremento en los precios de la electricidad y en los subsidios que el Gobierno federal otorga a las tarifas eléctricas", aseveró la Cofece en un comunicado.

El organismo antimonopolios se refirió al "Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", emitido por Cenace el 29 de abril pasado.

Centrales solares obtienen 3 suspensiones vs. golpe a energías limpias

Un juez federal concedió tres suspensiones provisionales más que frenan el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impide la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico.

El juzgador también admitió a trámite cinco amparos más de empresas de energía que combaten el acuerdo emitido el 29 de abril, compañías a las que también se les otorgará la medida cautelar en las próximas horas.

La paralización alteraría el funcionamiento del mercado en términos de libre concurrencia y competencia económica, lo que puede provocar el alza injustificada de precios y la reducción en la eficiencia de la prestación del servicio.

Por lo que todas las empresas que se han amparado reclaman la totalidad del acuerdo o la emisión de su anexo único (técnico), particularmente al punto quinto de las denominadas Acciones y Estrategias del Control Operativo para Fortalecer la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, que establece que a partir del 3 de mayo quedaban suspendidas las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial.

Asimismo, para aquellas que no han iniciado, menciona que no se autorizarán pruebas preoperativas.

También impugnaron la omisión de no llevar a cabo la evaluación de competitividad en el Mercado de Certificados de Energías Limpias conforme al Artículo Vigésimo Transitorio del Decreto por el cual se emitió la Ley de Transición Energética (LTE).

Hay que recordar que ayer, el juez otorgó dos suspensiones provisionales, una de éstas a la compañía española FV Mexsolar XI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que construye un parque solar llamado Perote, en Veracruz.

Empresas frenan temporalmente golpe a energías renovables

Este lunes, el Juzgado Primero de Distrito de Competencia Económica y Telecomunicaciones concedió dos suspensiones temporales contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del pasado 29 de abril, que detuvo el acceso de nuevas plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que podría sentar un precedente para otras empresas de renovables que luchan contra la misma medida.

En su decisión del pasado viernes, el tribunal otorgó a FV Mexsolar XI SAPI y a una empresa anónima medidas cautelares contra el Gobierno por un cambio de reglas que suspende las "pruebas preoperatorias" necesarias para que las nuevas plantas entren en funcionamiento, indicó Bloomberg.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que supervisa la red eléctrica en México, puso fin indefinidamente a las pruebas a principios de este mes, citando procedimientos de seguridad por el coronavirus. El órgano antimonopolio del país dijo a principios de este mes que las reglas para las renovables pueden perjudicar la competencia.

¿Millonarias consecuencias debido a acuerdos sobre energía?

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) advierte que los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) con los que se frenan inversiones en energías limpias o renovables así como que la dependencia a cargo de Rocío Nahle asume el control del Sistema Nacional, generarán millonarias consecuencias reflejadas en el erario público, entre otras afectaciones.

El acuerdo de la Cenace y la política de la Sener "provocan incumplimiento de contratos, harán que las instituciones financieras que apoyaron los proyectos (afectados) revisen la viabilidad de los mismos y quizá den por vencidos dichos financiamientos; todo lo anterior traerá consigo múltiples reclamaciones nacionales e internacionales que implicarán el pago de indemnizaciones millonarias por parte del erario", expone el Colegio a través de un comunicado.

Otras afectaciones que resaltan son hacia el medio ambiente y la salud.

IP protesta

El Consejo Coordinador Empresarial acusó a la dependencia a cargo de Rocío Nahle, la Secretaría de Energía, de atentar contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia, así como del bienestar los consumidores, en torno al acuerdo publicado el viernes 15 de mayo en el que la Sener asume el control del Sistema Eléctrico Nacional y frena inversiones en energías limpias o renovables.

“(El acuerdo) es una violación flagante al marco constitucional y legal mexicano”, expone el organismo presidido por Carlos Salazar Lomelín en un comunicado. “Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, agrega.

Se une a reclamos de Concamin, Coparmex y países como Canadá, además de la Unión Europea.

#Comunicado | La Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores. pic.twitter.com/wmt3Ccds83 — CCE (@cceoficialmx) May 17, 2020

El documento resalta las consecuencias del acuerdo, como la pérdida de empleos, confianza de inversionistas y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la república, inversiones que rondan los 30 mil millones de dólares.

El CCE llama a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a “investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo”, así como a revocarlo de forma inmediata “y detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.

(María José Pardo)