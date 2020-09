Por qué gastar menos no es la única respuesta para ganar más dinero

La mayoría de los consejos sobre finanzas personales se enfocan en gastar menos, pero encontrar formas de ganar más dinero puede ayudarnos a alcanzar la metas financieras más rápidamente.

A menudo, personas de veintitantos o treinta años están atrapadas bajo montañas de deudas o que simplemente no ganan lo suficiente todavía para mantenerse al día.

Es posible eliminar gastos innecesarios y ahorrar dinero comparando compras, recortando cupones, negociando o comprando usado, pero solo puede recortar cierta cantidad y tarde o temprano llegaremos a un piso de gastos, es decir, a la cantidad de dinero que necesitas para vivir en el nivel mínimo de comodidad, y prácticamente no puedes reducir más gastos.

Además, de acuerdo con David Weliver, fundador de Money Under 30, es necesario permitirnos disfrutar de la vida mientras se trabaja en las metas financieras dentro de lo razonable, ya que si no te das pequeñas indulgencias de forma rutinaria, eventualmente puedes colapsar y sabotear tu progreso gastando tu dinero en algo grande.

Entonces, ¿cómo seguir encontrando más dinero para ahorrar? Ganar más dinero.

GANAR MÁS DINERO

Para el experto en finanzas hay tres formas para ganar más dinero: obtenga un aumento o un trabajo mejor remunerado; conseguir un segundo trabajo o autónomo; o iniciar un negocio.

Aunque reconoce que un segundo trabajo no es la forma más fácil de las tres formas de ganar más dinero, es la que puedes hacer que suceda más rápido. Si estás dispuesto a hacer trabajos horribles por un salario bajo, puedes encontrar un trabajo a tiempo parcial. O si tienes habilidades comerciales, puedes trabajar como autónomo.

El experto relata que mientras su segundo trabajo era en una cafetería, abrió el blog de MoneyUnder30.com. "Publiqué un par de publicaciones errantes y horribles, dejé que el sitio permaneciera inactivo durante varios meses y luego escribí un poco más. Pero a principios de 2007, comencé a encontrar un ritmo con los blogs".

Algunas de mis publicaciones obtuvieron buenos resultados en los motores de búsqueda y el aumento del tráfico lo motivó a seguir adelante. Con el tiempo, también comenzó a ganar algo de dinero con el sitio.

Por ello recomienda que si estás cansado de reducir gastos y no llegar a ninguna parte, tomes la decisión de ganar más dinero hoy.

Si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, esta es sin duda la mejor manera de salir de deudas o alcanzar las metas de ahorro más rápido.

FUERA EXCUSAS

Se han identificado tres cosas que nos impiden ganar más dinero: "No tengo suficiente tiempo"; miedo al fracaso o al rechazo; y falta de ideas.

El miedo al rechazo y el miedo al fracaso son diferentes pero relacionados. Un rechazo es un pequeño fracaso: su jefe dice "no" a un aumento, su prospecto dice "no" a una venta. El fracaso solo llega después de repetidos rechazos.

En cualquier situación en la que estemos pidiendo algo: una venta, una cita, un trabajo, un aumento, estaremos ansiosos por el resultado. Que dirán "no". Eso es natural. Pero hay una diferencia entre estar ansioso por pedir lo que quieres y estar tan ansioso que nunca pides. Nunca lo intentas.

Ciertamente, el miedo al fracaso es más tangible cuando está enredado con el miedo a perder dinero.

Por ello considera que como emprendedor, algún día te apasionará tanto la idea correcta que dejarás de preocuparte por el dinero que estás arriesgando. Hasta que sienta esa pasión, tal vez sea una idea equivocada.

Además, la mayoría de los negocios secundarios no deberían necesitar mucho capital inicial. Si no te sientes cómodo arriesgando dinero, busca una idea que no requiera tanto dinero.