¿Por qué es importante presentar tus facturas al SAT?

Las facturas electrónicas son comprobantes fiscales que registran la compra y venta de productos y servicios entre dos individuos, el propósito es validar el pago de impuestos y comprobar los ingresos o egresos que uno tenga.

Por lo tanto es importante solicitar este comprobante, sobre todo para cuando realices tu declaración anual, pues tendrás la opción de deducir gastos ante el SAT, con la posibilidad de tener saldo a favor.

¿Qué hacer si te niegan una factura?

Existen establecimientos que se niegan a emitir facturas o simplemente pretenden cobrar un monto extra al comprador para emitirla, algo que está prohibido, para esto, debes de comunicarte al SAT (Servicio de Administración Tributaria) para realizar la solicitud por la no emisión de factura.

Para conseguir tu factura, tendrás que informar al SAT de esta situación, posteriormente se comunicarán con el comercio para invitarlos a realizar la factura correspondiente, en caso contrario, pueden recibir una multa por hasta $90 mil pesos, más las sanciones que puedan sumarse.

Una vez que presentes tu solicitud por no emisión de factura, puedes dar seguimiento a través del portal del SAT, Para recibir orientación, comunícate al 55 6272 2728 de su centro de atención a usuarios.

Uno de los primeros errores en México es no pedir facturas a los negocios porque éstos no las emiten de forma inmediata. No obstante, desde 2016 el SAT estableció que las facturas deben de ser emitidas en el momento si el cliente así lo requiere. El establecimiento que no siga estas prácticas será acreedor de multas y, en caso de reincidir, será clausurado.

Como persona física es indispensable que estés al pendiente de la emisión de las facturas. Esto te permitirá tener un control sobre tus ingresos y egresos y, lo más importante, realizar tu declaración anual de forma correcta.

Importancia de solicitar facturas

Comprobación de gastos

-Es muy común que no se sepa cómo facturar o dejarlo para después. Un punto importante es que la factura te permite comprobar tus gastos ante las autoridades y disponer de un mayor control en tus finanzas.

-Es un medio efectivo a la hora de realizar tu declaración anual. Además, como persona física hay gastos que se realizan de forma constante. Para los servicios de salud, intereses de hipotecas, colegiaturas, transporte escolar, etcétera, puedes pedir tus facturas y así comprobar tus gastos posteriormente para que tu declaración anual sea efectiva.

Deducción de impuestos en la declaración anual

-Hay gastos que una persona física no puede dejar de hacer. Muchos de ellos son efectuados con periodicidad y sus precios son muy altos. La buena noticia es que no hay de qué preocuparse, pues pueden ser deducibles de impuestos.

-La declaración anual te permitirá reportar tus consumos hechos del año anterior y así recibir la devolución de impuestos.

-Es una forma de comprobar el IVA y conforme más facturas expidas, menos serán los impuestos que pagues.

Ahorro a mediano y largo plazo

Hay diferentes tipos de ahorro para las personas físicas. Uno es el ahorro para el retiro por medio del Afore y otro a través de primas de seguros. Ambos pueden ser deducibles de impuestos si se siguen las especificaciones para cada caso y, por supuesto, si se emiten las facturas correspondientes.

Las facturas te permitirán continuar con tus ahorros de cualquier tipo y serán deducibles de impuestos.

Las facturas te permitirán continuar con tus ahorros de cualquier tipo y serán deducibles de impuestos.

Acreditación de la posesión de bienes

Puede llegar a ocurrir que hayas comprado algún bien, pero no requeriste la factura relativa a éste.

Ha habido casos en donde se aprovechan de esta situación e intentan demandar la propiedad de un bien que no es suyo. El problema es cómo se podría comprobar que, en efecto, te pertenece si no solicitaste la factura.

La factura es tu comprobante de gastos, como ya se mencionó, y también te permitirá constatar aquello que es tuyo.

Protección del trabajo o servicio que realices

Imagina un caso hipotético en el que hayas realizado un trabajo a una empresa y al final no quiera pagarte.

El pedir una factura por tu trabajo te ampara de cualquier problema de este tipo. Por medio de la factura podrás demostrar ante la autoridad competente el servicio que se efectuó y el importe debido.

Ingreso efectivo de tus impuestos al Estado

Al final del día, no emitir facturas representa una parte importante del mal funcionamiento de la economía de un país.

Aunque sea una práctica que anteriormente era tardada, actualmente los métodos son más sencillos y rápidos. Cualquier persona puede tener su factura en cuestión de horas, incluso minutos.

Con las facturas se garantizará que el Estado reciba los impuestos derivados de tus actividades y así fomentar las prácticas legales.

Las facturas no son simples hojas con información, sino que forman parte importante del sistema tributario y de la economía de las empresas.

cj