¿Por qué el gobierno federal pagó 1000 mdd por coberturas petroleras?

Las coberturas petroleras que se contrataron para blindar los ingresos petroleros del 2020 costaron alrededor de 20,000 millones de pesos, lo que significarían cerca de 1,000 millones de dólares, informó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Las coberturas costaron alrededor de 20,000 millones de pesos. Es un programa que tiene un importante valor (...) En promedio, desde que se contratan las coberturas han costado 1,200 millones de dólares", dijo Yorio en Palacio Nacional.

Explicó que se tuvo un cambio en la estructura de las coberturas, debido a la actualización de la reglamentación para transporte marítimo que prohíbe utilizar combustóleo pesado.

"Eso implicó un cambio en la forma en que Pemex hace la cotización de contratos con refinerías (...) Todos estos elementos generaron que tuviéramos que hacer una reestructuración del programa".

El subsecretario de Hacienda comentó que, el no dar a conocer el costo real no es por un tema de transparencia, sino un tema de mercado, "no revelamos los costos porque los mercados pueden ver cuándo las compramos y no queremos que identifiquen eso porque se encarecería la prima".

Minutos antes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera comentó que las coberturas buscan cubrir los ingresos petroleros del 2020 que representan alrededor del 4% del PIB de México.

Desde 2001, el gobierno adquiere coberturas petroleras para proteger las finanzas públicas, ante la volatilidad que se pueda presentar en el precio del crudo; para 2019, dichas coberturas costaron 23,489 millones de pesos.

Para el 2020, la SHCP prevé un precio promedio de la mezcla mexicana de 49 dólares el barril y una producción 1.95 millones de barriles diarios.

Con respecto al impacto que pueden generan los conflictos entre Estados Unidos e Irán, Herrera comentó que la Comisión de Cambios está preparada para actuar ante cualquier eventualidad en el tipo de cambio; sin embargo, aclaró que hasta el momento no ven riesgo en esta variable.

"Lo que estamos viendo hoy, no es un problema en el tipo de cambio, el cual estaba en 18.80 (en la mañana), pero si consideramos que en los últimos 14 meses llegó a estar en 20 pesos el dólar, estamos lejos de que el tipo de cambio sea una preocupación".

SHCP contrata cobertura para precio de 49 dpb

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró el viernes pasado los ingresos petroleros de este año ante una posible disminución del precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación.

El programa garantiza un precio promedio de 49 dólares por barril, lo que dará certidumbre al Paquete Fiscal 2020 aprobado por el Congreso de la Unión.

La medida se realizará mediante el programa de coberturas petroleras, que consistió en la adquisición de opciones de venta cotizadas en los mercados financieros internacionales y se financiaron con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), explicó la dependencia.

"Estas operaciones de mercado se ejecutaron de manera oportuna con el objetivo de contribuir a la estabilidad macroeconómica y proteger las finanzas públicas durante el presente año".

Con esta acción, añadió la SHCP en un comunicado, se refrenda el compromiso por mantener la estabilidad en las finanzas públicas, el crecimiento económico y el bienestar de la nación, mediante una estrategia integral de manejo de riesgos.