¿Por qué el fundador de Huawei ve a Apple como su maestro?

REDACCIÓN 28/05/2019 01:45 p.m.

Ren Zhengfei, fundador de Huawei no planea tomar represalias en contra de Apple tras el veto al gigante tecnológico chino por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, según informó en una entrevista a la agencia Bloomberg.

Durante la entrevista aseguró que él sería el primero en oponerse a una reacción de Pekin contra Apple, a pesar de que en China, ya comenzó a detectarse una especie de boicot ciudadano a productos de Apple como respuesta al conflicto con Estados Unidos.

En la entrevista, Ren se ve calmado ante la situación y remarcó la importancia que ha tenido Apple, uno de sus competidores, en el sector tecnológico.

"Apple es el líder en el mundo. Si no existiera Apple, no habría celulares con internet. Si Apple no nos hubiera ayudado a ver el mundo, no podríamos ver su belleza", manifestó.

La empresa fundada por Steve Jobs, marcó el camino de Huawei, que actualmente es la tecnológica más grande de China y el segundo vendedor de smartphones del mundo.

Apple es mi maestro... Como estudiante, ¿Por qué oponerme a él? Nunca lo haría

Por lo que el gobierno del país asiático no ha mostrado ningún indicio de que vaya a tomar medidas contra la famosa empresa de la manzana.

