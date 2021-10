Por no tener el respaldo de un seguro: "Me quedé sin lana, endeudado"

La crisis por la que atravesó Salvador debido a la pandemia de la covid-19 provocó que tuviera que vender gran parte de sus cosas e intentar otras alternativas en el campo laboral.

Vendedor desde hace muchos años de herramientas para Bosh, durante la pandemia se quedó sin empleo. Lo peor llegó cuando enfermó de coronavirus no sólo él, también su hija y sus. nietos. ¿Seguro? Ni pensarlo, "uno piensa que los seguros no son para todos, cuando en realidad es una inversión, pero hasta cuando llega una emergencia te das cuenta de lo importante que es tenerlo, y peor aún, de lo caro que resulta no tenerlo".

"Cuando uno se encuentra en apuros de dinero, las tarjetas de crédito son un recurso importante para muchas personas, y más si hemos perdido los ingresos de un empleo; el terror viene cuando ves que las deudas empiezan a crecer como una bola de nieve. Me quedé endeudado, sin lana".

Al mismo tiempo, "si no puedes pagarla a tiempo, la deuda con la tarjeta de crédito puede crecer rápidamente".

Caso millonario



El caso más caro de atención médica por covid-19 en México alcanzó los 46.3 millones de pesos, en un entorno donde los costos de la enfermedad se mantienen al alza, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Según la información de la AMIS, se trata de una persona que sigue en tratamiento y se une a otro caso que alcanzó 40.6 millones de pesos y que en días pasados falleció.

Con corte al 11 de octubre, las cifras de la AMIS muestran que el costo promedio en atención médica por la covid-19 sigue en aumento, al alcanzar 503 mil pesos en hospitales privados, ante la duración de los tratamientos y encarecimiento de insumos médicos. Del total de casos registrados por AMIS, 70% ha rebasado dicha cantidad. "Es la duración del tiempo hospitalario, y el costo de los insumos. Sin lugar a duda la inflación médica es relevante, los medicamentos, el tratamiento, el tiempo en el hospital, etcétera".

Los datos de las aseguradoras en México detallan que en el sector privado la atención por contagio de la covid-19 tiene un costo promedio de 26 mil 456 pesos, mientras que el internamiento hospitalario por la covid-19 alcanza un costo promedio de 567 mil pesos. En los casos más graves que requieren intubación, el precio de la atención se dispara a 3.5 millones de pesos. Por género, la atención médica en mujeres tiene un costo promedio de 341 mil pesos y en hombres de 581 mil pesos.





































