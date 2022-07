"Por la inflación ahora me brinco una comida al día"

"El dato es duro, la inflación es la más alta prácticamente del siglo. Afortunadamente no es aún la de los sexenios de Echeverría y Portillo. Pero sí es preocupante que no funcione el plan de choque y que no se le vea control. Sí afecta, antes con 20 pesos me alcanzaba para mí compra diaria de pan, hoy pago un 10 por ciento más", escribió Raúl en Facebook.