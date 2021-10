Por estos motivos el SAT no te regresa dinero en tu declaración anual

Al presentar la declaración anual, o declaraciones mensuales de impuestos, es común que los contribuyentes cometan ciertos errores que los ponen en la mira del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el portal El Contribuyente, el SAT expuso ciertos errores que se deben evitar al presentar tus declaraciones; sin embargo, es común que esto suceda, ya que "las reglas fiscales son complejas y cambian constantemente".

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) expuso los errores más comunes cometidos por los contribuyentes. Luis Velasco, estratega contable de Aspel México puntualiza que uno de los principales errores que cometen los contribuyentes corresponde a que no revisan sus datos generales ni tampoco los montos de sus deducciones.

Los errores que debes evitar en tu declaración del SAT

1.- No declarar.

Uno de los errores que los contribuyentes más cometen, corresponde a si están obligados o no a presentar una declaración.

2.- Deducir gastos ajenos al trabajo.

De acuerdo con el portal MARCA, no puedes deducir gastos que no tengan relación con tus actividades laborales, ya que es importante sólo deducir gastos que estén relacionados con tu trabajo. Asimismo, es importante que la factura tenga tu nombre, ya que, de no ser así, no puede proceder.

3.-Pagar después de la fecha límite sin los recargos y actualizaciones.

En el portal de El Contribuyente, se puntualiza que uno de los errores comunes de los contribuyentes corresponde a cuando pagan después de la fecha límite. Esto se debe a que efectúan el pago sin agregar el monto correspondiente a los recargos ni a las actualizaciones.

4.- Omitir pagos.

Presentar declaraciones que no corresponden o están fuera de plazo. Los pagos mensuales al SAT se deben hacer a más tardar el 17 del mes posterior al que pagan y la fecha límite de la declaración anual es el último día de abril (para personas físicas); y, para personas morales, es el último día de marzo.

5.- Deducir gastos no autorizados.

Los contribuyentes sólo pueden deducir gastos relacionados con la actividad con la que generan sus ingresos. Las personas físicas también pueden realizar deducciones personales en su declaración anual; pero, no significa que puedan deducir todos sus gastos.

6.- No realizar declaraciones mensuales del ISR.

El estar registrado bajo el concepto de honorarios, no implica que se te excluya de cumplir con tus obligaciones fiscales, por lo que debes presentar tu declaración. Al descontar honorarios de salud, como médicos, dentales, funerales u hospitalarios en tus declaraciones, cometes un error, ya que esto únicamente aplica para personas físicas en la declaración anual.

7.- No verificar deducciones personales precargadas.

Algunos contribuyentes, previo al envío de su declaración, no se toman el tiempo de comprobar que los datos presentados estén relacionados con sus ingresos y datos generales.

8.- Deducir gastos con comprobantes a nombre de otra persona.

Otro de los errores de los contribuyentes consiste en buscar deducir los gastos con comprobantes expedidos a nombre de otra persona. Esto se debe a que los CFDI, recibos de honorarios o de arrendamiento deben estar hechos a nombre del contribuyente, porque no se pueden deducir si se presentan con el nombre de otra persona.

Otros errores:

No pides factura: Las facturas son un requisito indispensable, pide factura de tus gastos deducibles y denuncia si no te la quieren expedir

Pagas con efectivo: Por regla general, para que un gasto sea deducible, hay que hacer el pago con medios electrónicos

No conoces los gastos que puedes hacer deducibles: Hay dos tipos de contribuyentes, los que van por la vida facturando todo (lo cual no es necesario, e incluso podría salir contraproducente) y los que no facturan nada, y por lo tanto no pueden hacer deducciones





















