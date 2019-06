Por estas razones la confianza del consumidor va en picada

REDACCIÓN 05/06/2019 11:12 a.m.

El analista financiero, Pedro Tello, consideró que se acabó la luna de miel entre los consumidores y el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Luis Cárdenas, en MVS Noticias, Tello detalló cuatro factores vitales de la economía nacional que tienen tendencias a la baja:

1.- Caída de puestos formales de trabajo en los primero cuatro meses del año.

2.- El financiamiento vía créditos de la banca comercial a usuarios sigue a la baja, está frenado.

3.- Caída en mayo de 11% en mayo y de 5.4% acumulado durante el año.

4.- Caída de confianza del consumidor por 3 meses consecutivos.

Respecto a la confianza del consumidor, el experto señaló que hay factores como que en los hogares mexicanos no esperan que su economía esté bien, no creen que mejore durante el año, no creen que esté mejor que el año pasado y no creen que esté mejor el próximo año.

Agregó que los consumidores no están cómodos para comprar bienes de consumo duradero, pues arriesgan el presupuesto mensual familiar.

También destacó que retrocedió la disposición del consumidor para comprar muebles y artículos de primera necesidad.

Lee más en MVS Noticias

lrc