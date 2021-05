"Hace mucho tiempo tuve problemas económicos que me generaron deudas impagables e hice un mal historial crediticio.", cuenta Saúl.

Al acudir a un banco, entre los principales requisitos que solicitan para tramitar una tarjeta es tener historial crediticio, aunque en ocasiones, esto puede ser una limitante.

Ahora, la situación ha mejorado un poco pero no tanto como "para ir a parar otra vez al banco y la realidad es que por cuestiones económicas y restricciones de los bancos, mi opción fue una app".

Él platica que buscó información en internet, comparé en varios sitios y creo que fue la mejor opción para volver a hacer historial, además que tiene ciertas ventajas que no tienen las tarjetas habituales.

¿QUE SON LAS FINTECH?

Su nombre proviene de: Finance Technology. Aunque llevan poco tiempo operando en nuestro país son cada vez más. Su presencia es tan notoria que en 2018 se publicó en México la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Muchas de las actividades que tradicionalmente se hacían a través de un banco o cualquier otra institución financiera se han simplificado a través de ellas. Asuntos como préstamos han simplificado sus procesos ya que ahora se consiguen desde app móviles. Incluso procesos que ya parecerían sencillos como pagos en tiendas virtuales se han abierto a un público más grande gracias a ellas; por ejemplo, en caso de no contar una tarjeta de crédito o débito se tiene la opción de hacer un pago en tiendas minoristas.

Las principales características de una tarjeta fintech:

-Se puede solicitar desde una aplicación, desde cualquier lugar.

-No cobra anualidad.

-Solo es necesario una identificación y RFC para solicitarla.

-Pueden solicitarlas personas sin historial crediticio.

Diferencia entre una tarjetas de crédito Fintech y una tarjeta bancaria de crédito

La principal diferencia radica en la facilidad de solicitarla y las comisiones. En el caso de las Fintech, la tarjeta no incluye comisiones por ejemplo no hay anualidad o manejo de cuenta, además de que se puede solicitar desde un celular y en el caso de las bancarias las tarjetas incluyen una anualidad y en ocasiones no cobran anualidad, pero debes cumplir ciertos requisitos para que aplique, además de que para solicitarla debes acudir a una sucursal bancaria.

BOOM DE APPS FINANCIERAS

Del primer trimestre de 2019 al primer trimestre de 2021, se produjo un salto del 132% en las descargas de apps de finanzas a nivel mundial, una tendencia de crecimiento que también está presente en la tasa media de instalación por app.

La pandemia del la covid-19 ha impactado significativamente en el mundo de las Fintech, transformando radicalmente la forma en que los consumidores interactúan con las instituciones financieras, y la forma en que las propias instituciones operan. El sector ha experimentado un rápido crecimiento gracias a la aceleración de la transformación digital en 2020.

El mercado latinoamericano ha desarrollado un número creciente de soluciones de aplicaciones financieras o Fintech en los últimos años, satisfaciendo las demandas de una base cada vez mayor de usuarios que buscan nuevas formas de gestionar su dinero.

A pesar de una caída global de la demanda durante el primer confinamiento, cuando la actividad financiera disminuyó y aumentó la incertidumbre, las instalaciones de aplicaciones de finanzas apuntaron al alza en el segundo semestre de 2020. En el primer trimestre de 2021, las recompensas de la aceleración digital empezaron a dar sus frutos con un aumento de las descargas en las siguientes categorías:

1) Aplicaciones de pago: El distanciamiento social ha provocado menos interacciones cara a cara en las que se intercambia dinero en efectivo. Cada vez son más los que evitan el dinero en efectivo y recurren a métodos de pago sin contacto.

2) Aplicaciones de inversión: El aumento del interés y la actividad en los mercados de valores en auge, la importante demanda de aplicaciones de negociación impulsada por "Robinhood" y el enorme crecimiento de las criptomonedas han llevado a los consumidores a invertir y negociar sobre la marcha.

3) Aplicaciones bancarias: Los titulares de cuentas esperan una experiencia financiera digital sin fisuras, principalmente con sus teléfonos, lo que impulsa la innovación entre los actores digitales y los bancos tradicionales que están adoptando (o adquiriendo) nuevas tecnologías y servicios.

A pesar del aumento general, la COVID-19 ha afectado claramente la vertical de finanzas en 2020, con un descenso del 12% en las instalaciones en el segundo trimestre en comparación con el primero, especialmente debido al primer confinamiento y a la repentina caída de la actividad económica, en contraste con la trayectoria ascendente observada en 2019.

Por último, la actividad financiera se recuperó con más fuerza en el segundo semestre tras la primera oleada de la pandemia, ya que las instalaciones de aplicaciones de finanzas aumentaron un 10%. La tendencia se recuperó en el primer trimestre de 2021, con un aumento de un 20 % en las instalaciones de aplicaciones a medida que las vacunas contra la COVID empezaban a extenderse por todo el mundo (lamentablemente, con grandes diferencias en la oferta entre los distintos países).

El auge de las aplicaciones de finanzas fue impulsado en gran medida por la aceleración de la transformación digital y los grandes esfuerzos de marketing de las marcas financieras para informar a los clientes sobre los servicios, ofertas y beneficios exclusivos para móviles. En las siguientes páginas de este reporte analizaremos sus esfuerzos de marketing.

La incertidumbre sobre el futuro después de Covid-19, los clientes son naturalmente más cautelosos cuando se trata de sus ahorros y de las plataformas que utilizan. Un gran desafío para las apps financieras es destacarse entre la competencia.

A medida que la demanda de los consumidores de una mayor accesibilidad móvil y las expectativas de servicios móviles de primera calidad han aumentado, las marcas, tanto las tradicionales como las que se basan en la tecnología móvil, se esfuerzan por seguir siendo relevantes, y apuestan cada vez más por sus plataformas tecnológicas de marketing para mejorar su rentabilidad a la hora de ofrecer una experiencia innovadora al cliente.