"Por caos en la México-Pachuca gasto $100 en pasaje de $700 que gano limpiando"

Sonia viaja a Nezahualcoyotl cada semana pues hace trabajos de limpieza en dos departamentos, por los que por cada uno le pagan $350 pesos. El jueves pasado salió de su casa en el municipio de Jilotzingo, en el estado de México, a las 6 am para llegar a su destino alrededor de las 9am, pero lo peor fue el sábado cuando emprendió el viaje de regreso pues el trayecto fue de casi 5 horas pues arribó a su casa pasadas las 6:30 de la tarde.

"Por lo general el regreso es de 2 horas pero ahora sí está terrible la situación. Además, gasté más en el pasaje porque por el caos en la México-Pachuca tuve que tomar una ruta alterna y llegar a mi casa por la ruta de Zumpango, lo cual me implica más tiempo, pero más dinero", dijo.

Cierre de carriles y desvíos en la circulación en la carretera México-Pachuca provocan los trabajos de modernización para convertirla en el principal punto de acceso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) próximo a inaugurarse el 21 de marzo.

Por lo que el caos y tráfico vehicular "es el pan de todos los días".

"Pero antes pude venir, en la página de Facebook de Jilotzingo ya habían anunciado que iban a cerrar totalmente y pues ahí me afecta mucho porque eso significaría que no podría venir a trabajar y pues me quedo sin ese dinerito", platicó a La Silla Rota.

Pandemia y caos, mala combinación

A Sonia como muchas otras personas afecta el caos en la México-Pachuca pero a eso hay que sumarle que durante la pandemia también han visto afectados sus ingresos y su economía. Sonia comentó que hubo semanas en las que no pudo venir a hacer su trabajo por el repunte que hubo de la covid-19.

"Ha sido una mala racha pero si no trabajamos cómo le hacemos. En enero pasado me enfermé de covid y pues son gasto que uno no tiene contemplado, afortunadamente una de las familias a las que le limpió me ayudaron con los gastos , por eso ahora tengo más el compromiso de venir, no importa de cuánto tiempo sea el trayecto y pues también el gasto de pasaje".

Redes de desahogo

En redes sociales usuarios han externado su malestar por las complicaciones que les genera los trabajos en la México-Pachuca.

"Una verdadera pesadilla. La carretera #Pachuca#CDMX cerrada y no hay un solo aviso o señalamiento de desviación o alguna indicación de ruta alterna. No cabe duda que todo lo hacen con las patas, llevamos 4 horas en este infierno adivinando por donde salir hacia #CDMX", denunció otra usuaria.

