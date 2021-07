¿Pollito con papas? Pollo rostizado supera los 100 pesos: Profeco

El alza en los precios de distintos productos repercuten en el bolsillo de los consumidores. Ahora le tocó al pollo rostizado que de acuerdo con el "Quién es Quién" de los productos de la canasta básica, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio del pollo rostizado alcanza un precio máximo de hasta $110 pesos en algunas zonas de la ciudad de México y área metropolitana.

En abril pasado, el pollo rostizado reportó un aumento de 7.8 por ciento. Según Profeco, la charola de este alimento se podía encontrar en la CDMX en hasta 125 pesos, principalmente en tiendas de autoservicio.

Incluso, en redes sociales los usuarios han expresado su descontento por loscostos de los pollos rotizados.

POLLO POR LOS CIELOS

Durante el mes de junio se registró un incremento en el precio del pollo en diferentes municipios del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec, en donde el kilogramo se vende hasta en 90 pesos. El costo de este alimento ha afectado tanto a consumidores como a vendedores, ya que éstos indican que lo adquieren a un costo elevado de las bodegas, pero ellos no pueden subir lo que corresponde, debido a que no lo venden, por lo que tienen algunas pérdidas.

De acuerdo con Telediario, los vendedores acusan que el precio está subiendo desde las bodegas, "nosotros no podemos subir tanto porque si no, no hay ventas".

En tanto, los consumidores han tenido que disminuir su compra, debido a que les es más complicado adquirirlo.

IMPACTO EN LA DIETA

El incremento en su precio tiene impacto en la dieta del mexicano porque el pollo es la proteína cárnica que más se consume en el país, con 28.5 kilogramos per cápita anual, y que ha crecido más del 40% en la última década, de acuerdo con las cifras de la Unión Nacional de Avicultores.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para mayo, que dio cuenta que el pollo ocupó el tercer lugar entre los alimentos cuyo incremento de precio impactó con más fuerza la inflación del quinto mes del año. Su precio subió 2.26% en el mes.

Pero mayo no fue la excepción para el pollo. Las alzas en su precio han sido una constante en el último año, promediando un incremento de 2.18% mensual, de tal forma que en mayo el pollo ya se había encarecido 29.52% en comparación con el mismo mes del año pasado; un porcentaje cinco veces mayor que la ya alta inflación general de 5.89%. Así, el pollo registró uno de sus mayores episodios inflacionarios, solo superado por el registrado entre marzo y julio de 2019, cuando en tan solo cinco meses su precio subió 21%.

Pero no solo es la carne de ave la que ha sufrido fuertes aumentos a los largo del año. También la carne de cerdo y la carne de res entraron dentro de los productos con mayores incrementos en el INPC mensual, con alzas de 5.89% y 1.29% respectivamente.





























CJ