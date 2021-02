Polémica de Salinas Pliego por “el maldito virus” covid; da positivo

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, informó en redes sociales que dio positivo a covid-19.

“Con la novedad de que tengo #COVID19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien”, posteó en Twitter.

Con la novedad de que tengo #COVID19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije... nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien. ?? pic.twitter.com/o7tO6ft4GF — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 15, 2020

En junio, el empresario publicó mensajes en contra del confinamiento y llamó “maldito virus” a la covid.

De acuerdo con sus ideas, los mexicanos debemos aprender a coexistir con él, pues no va a desaparecer y no se sabe hasta cuándo habrá una cura o vacuna. Sin embargo, afirmó respetar a quienes estén en cuarentena “con miedo al virus”.

A las autoridades de salud, pidió den libertad a la gente para decidir qué es lo mejor y no imponer medidas.

“¡No se confundan! No hagan más reglas. ¡Ya no necesitamos más reglas! Necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene (…) ¡DÉJENOS DECIDIR! NO IMPONGAN SU VISIÓN AUTORITARIA”, criticó en redes.

“MALAGRADECIDA”, ASÍ TILDÓ SALINAS PLIEGO A MUJER QUE DESPIDIÓ

En julio, Salinas Pliego causó polémica por engancharse en Twitter con una exempleada de su corporativo, luego de ser despedida durante la pandemia y considerarse grupo vulnerable.

El 17 de abril, en el noticiario de TV Azteca de la noche, Hechos, conducido por Javier Alatorre, se pidió a la audiencia "ya no le crea a López-Gatell".

Ante ello, la televisora del Ajusco recibió un llamado de la Secretaría de Gobernación (Segob) para manifestar públicamente su respeto a la Secretaría de Salud (SSa).

"De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud", detalló en un comunicado.

De no hacerlo, detalló la Segob, se iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley. También le hizo un llamado a la televisora para que obedeciera las medidas sanitarias para combatir el coronavirus.

"Se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca, a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General, en el marco de la de emergencia sanitaria como lo es la pandemia por el virus covid-19".

En los siguientes días, el conductor Javier Alatorre entrevistó al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien aclaró que la diferencia que hay en las cifras entre localidades, estados y la federación se debe a que se presentan discrepancias por los datos que ofrecen las entidades.

"Nadie miente, es un desfase de tiempo, un estado puede no reportarlos en tiempo real", señaló el funcionario.