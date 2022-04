¿Pleito a la vista entre Salinas Pliego y Faitelson?

Luego de que David Faitelson habló de su paso por Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora, le exigió una disculpa pública por las declaraciones que el periodista le dijo al youtuber, "Escorpión Dorado".

Faitelson se subió al coche del "Escorpión Dorado" para darle una entrevista, en la que reveló que una vez Ricardo Salinas Pliego hizo que le pidiera una disculpa a Moisés Saba por un editorial que hizo con José Ramón Fernández.

"Voy por mi caja de cartón para sacar mis cosas y en eso me dijo José Ramón 'espérate tantito', ya se metió él con Salinas Pliego y dijo 'nos va a dar una oportunidad siempre y cuando Moisés Saba nos perdone".

Ante esto, Salinas Pliego escribió: "Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo".

Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada.



David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón. https://t.co/mYPbt85hXp — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

Apenas pasaron unos días de las declaraciones tanto de Salinas Pliego como de Faitelson y nuevamente el periodista deportivo "encendió" el debate en Twitter con el empresario.

Saludos Don @RicardoBSalinas...

¿Esta en venta? Sigo interesado. ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda? pic.twitter.com/SfLQAAO5iF — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 20, 2022

A lo que de inmediato el empresario respondió: "¿David, para qué me pregunta? Los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar".

Incluso en Twitter, un usuario cuestionó si hay alguna demanda de por medio, a lo que Salinas Pliego respondió: