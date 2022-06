¿Planeas rentar? 3 mitos del arrendamiento inmobiliario

En el mundo del arrendamiento inmobiliario hay muchos mitos y creencias erróneas que, si se toman en serio, podrían hacer que como inquilino cometas errores que te alejen de tu casa ideal, y como casero, que desaproveches las ventajas del alquiler.

"En México el arrendamiento inmobiliario opera con las mismas reglas de hace 40 años o más, en ese entonces no existía Buró de Crédito. En años más recientes la tecnología nos ha dado acceso a mucha información y datos que han cambiado la forma de hacer las cosas. El alquiler de un inmueble parece estar atrapado en el tiempo cuando hoy en día hay mejores formas de operar, formas más seguras, más rápidas y más justas para todas las partes", de acuerdo con Santiago Morales director general de Morada Uno, startup creada para revolucionar este segmento.

Desde su perspectiva, es importante que todos los involucrados, es decir, inquilinos, propietarios y asesores inmobiliarios, conozcan esa información para que tengan y brinden una mejor experiencia.

En ese sentido, Santiago Morales explicó los tres mitos más arraigados en el arrendamiento inmobiliario y por qué son conceptos erróneos:

1)Es forzoso tener un aval para rentar un inmueble

Muchas personas creen que es forzoso tener un aval con una propiedad sin gravamen en la misma ciudad para poder rentar, pues se piensa que esa es una garantía inviolable.

"La realidad es que eso no es totalmente cierto en la práctica, no se puede confiar al 100% en la figura del aval, no es una garantía real porque un mismo propietario puede prestarse a ser aval de más de un arrendatario e incluso tener el aval no evita que, en caso de algún incumplimiento, te vayas a un proceso largo y costoso. El aval se solicitaba antes cuando el arrendador no tenía forma de saber quién era el potencial inquilino, te pedían un colateral, no obstante, hoy existen mecanismos de protección mucho mejores, donde puedes investigar a tu inquilino con mucha más facilidad e incluso garantizar el pago de tu renta", afirmó.

2) Declarar mis rentas significa perder 30% de esos ingresos

Otro gran mito en el arrendamiento inmobiliario es que declarar esas ganancias al SAT implica que este se quede con el 30% de las ganancias del casero.

"Esto es completamente falso, pues hoy existe el Régimen Simplificado de Confianza que reduce la carga de impuestos a un nivel muy accesible de entre 1 y 1.5%, de modo que, en una renta de 20 mil pesos, el propietario de la casa o departamento tendría que pagar alrededor de 200 pesos mensuales para estar en el marco de la ley y cumplir sus obligaciones fiscales. En esta renta de 20 mil pesos, no tendrías que pagar 6 mil pesos al fisco. La iniciativa del nuevo régimen fue del propio SAT y aplica para personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales", detalló el director general de Morada Uno.

3) Cerrar una renta es un proceso muy largo

Otra falsa creencia es que cerrar una renta es un proceso "engorroso" en el que hay que hacer mucho papeleo y que tarda de una hasta tres semanas.

"Es difícil, cuando no imposible, concebir que hoy te guste un departamento y te puedas mudar mañana. Sin embargo, en la actualidad puedes cerrar esa renta en un día, esto se debe a que puedes hacer la investigación del inquilino en un par de horas, puedes hacer un contrato automático y firmar igual de rápido. La tardanza y burocracia en el proceso de alquiler de un inmueble son cosa del pasado", dijo el directivo.

cj