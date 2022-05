¿Planeas entrarle a la tanda o guardas el dinero bajo el colchón? Checa esto

El ahorro formal en México pasó de 20 a 21% entre 2018 y 2021 y el informal se redujo de 63 a 54 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.

Un 40% de los mexicanos no posee ningún ahorro, en tanto que un 56% lo hace en instrumentos informales como tandas y esquemas sin ningún tipo de validación legal.

La encuesta que reveló que 7 de cada 10 personas en México ahorran, pero fuera del sistema financiero, también reveló que en la población de 18 a 70 años de edad, el 21% de las personas ahorra en instrumentos formales.

Los principales productos financieros que tienen los mexicanos son:

-Cuentas de nómina

-De ahorro

-Cheques

-Apoyos del gobierno.





Las sucursales bancarias son el principal canal donde se contratan estos productos financieros, seguidos de los centros laborales y las app financieras.

Asimismo la inclusión financiera pasó de 54 millones de personas a 56.7 millones entre los años 2018 y 2021, además de que los hombres acceden a más productos financieros.

La ENIF también destacó que los hombres tienen más acceso a los productos financieros como las cuentas de ahorro y los seguros, y mostró que mientras el 60% de las mujeres tienen una cuenta de ahorro, el 71% de los varones tienen este mismo producto.

También se indicó que los hombres ahorran más en instrumentos formales con un 25% de ellos, en tanto que únicamente 18% de las mujeres recurren a estos últimos canales.

De acuerdo con la ENIF 2021, 41.1 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos una cuenta de ahorro formal (cuenta bancaria o en institución financiera), cifra que representa 49.1% de la población en ese rango de edad y que se compara favorablemente contra el 47.1% del 2018.

Efectivo, el predilecto

Aún en la pandemia de la covid-19, los mexicanos mantuvieron su predilección por usar el efectivo en las compras menores a 500 pesos, ya que más de 90 por ciento de la población mayor de 18 años optó por este medio de pago frente al uso de tarjeta de crédito o débito.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2021, los mexicanos mostraron que el efectivo sigue siendo el medio principal para hacer compras, ya que 91 por ciento lo usa para compras de 500 pesos o menos, mientras que 78.7 por ciento de la población lo utiliza para compras de 501 pesos o más.

En contraste, la encuesta mostró que 12.3 por ciento pagó estas compras con tarjetas de débito y menos de 2 por ciento lo hizo con tarjeta de crédito.

De acuerdo con la ENIF, las mujeres usan más el efectivo para pagos de más de 501 pesos, ya que 80.8 por ciento paga con billetes y monedas, mientras que 76.4 por ciento de los hombres también lo hace.

Ventajas y desventajas antes de entrar a una tanda

Ahorrar es importante porque te ayuda para diferentes imprevistos, o para lograr diversas metas sin la necesidad de que te endeudes. Además de que es uno de los aspectos más importantes para mantener un buen nivel de vida cuando te retires, de acuerdo con BBVA.

Desafortunadamente el hábito del ahorro no está muy arraigado. El 59% de los trabajadores que ganan entre 2,500 a 12,000 pesos, no ahorran. Existen muchas opciones para que ahorres; algunas son mejores que otras ya que están respaldadas por instituciones bancarias o financieras que te ofrecen muchas ventajas. Sin embargo, también están los esquemas informales de ahorro, como las tandas.

¿Cómo funciona?

-Para ahorrar en una tanda, un grupo de personas se organizan para aportar la misma cantidad de dinero en plazos previamente establecidos. Una persona se encarga de revisar que todos hagan sus aportaciones y de entregar el dinero en fechas determinadas, turnadas a cada uno de los participantes. El ahorro depende de las aportaciones y de las personas que deciden entrar a una tanda.

-Es un ejercicio de confianza

Entrar a una tanda requiere conocer a los participantes ya que están basadas en la confianza, en el compañerismo y en el sentido de comunidad, lo que tiende a reforzar los vínculos amistosos de los que participan.

¿Cuáles son las desventajas?

Pese a lo que se cree comúnmente, las tandas tienen más desventajas que ventajas:

-Es un esquema que se presta a robos y engaños.

-El dinero que ahorras no genera intereses.

-Si se sale un participante, recibes menos dinero.

-Una mala administración puede alterar el resultado del ahorro.

-No puedes disponer de tu dinero en el momento que lo necesites y tienes que esperar a que sea tu turno de recibirlo.

-Si uno de los participantes se atrasa con sus aportaciones, se rompe el esquema de comunidad y puede resultar en una discusión.

-No existe garantía de recibir el dinero ahorrado. Y no existen mecanismos legales con los cuales puedas apoyarte en caso de no recibir tu dinero.

-Tu dinero se puede devaluar. Si tienes uno de los últimos turnos y hubo ajustes inflacionarios en los precios de los productos, cuando recibas tu dinero no te alcanzará para comprar lo que tenías pensando.

