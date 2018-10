Pierde gobierno 656 mdp al año en hospitales bajo esquema APP

REDACCIÓN 15/10/2018 09:17 a.m.

Se desperdician 656 millones de pesos anuales en siete hospitales que operan bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), los cuales cuestan al erario como si estuvieran a máxima capacidad y en realidad la mitad de espacios no se ocupan.

Esa cantidad de dinero es la misma a lo que costaría otro hospital de alta especialidad o se pagaría la atención completa de la mitad de mujeres mexicanas que sufren cáncer de mama.

Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de que el desperdicio se debe a la infraestructura que no se utiliza, como lo son: camas, equipos y quirófanos; además de pagos hechos sin contraprestación de parte de las empresas.

Los hospitales que se encuentran operando y de donde se cuantificaron los desperdicios son:

- El Hospital Regional de Especialidades (HRE) El Bajío en León, Guanajuato;

- El HRE Ciudad Victoria en Tamaulipas;

- La Clínica Victoria en Tamaulipas;

- La Clínica Hospital en Mérida, Yucatán;

- Los otros cuatro pertenecen al Estado de México: El HRE Zumpango, el HRE Ixtapaluca, El Hospital Regional de Toluca y el Hospital Regional de Tlanepantla.

El tema de la no utilización de las camas se debe a que o no hay una estrategia de captación de pacientes o no hay contratación de especialistas o son fallidas las redes de servicios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) también tiene un papel importante, ya que no entrega recursos suficientes para la plantilla asistencial completa.

A pesar de lo anterior, el pago de los contratos APP en operación está garantizado al 100% en favor de las empresas, por lo que siempre están cubiertas.

Lo que significa que aunque los hospitales funcionan a media capacidad, el Estado paga al operador privado como si el hospital operará a su máxima capacidad; mientras en otras zonas del país la atención sigue siendo insatisfactoria.

El equipo de MCCI asegura que esta administración tiene previsto amarrar seis APP hospitalarias más antes del cambio de gobierno federal.

LEA TAMBIEN Pagan por adelantado y les entregan hospitales mal hechos ASF descubre obras no ejecutadas, material faltante y servicios cobrados sin evidencia por 170 mdp en Guanajuato, Chiapas, Durango y Yucatán

