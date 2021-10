"Pidieron una casa a mi nombre y ni enterado". Tiene problema de homonimia

Desde hace 14 años, el señor Armando ha tenido el problema de homonimia con el seguro social, y a pesar que hace algunos años realizó el trámite para resolver esta problemática, "este asunto no quedó". "Me están cobrando una casa que no adquirí, nunca hice uso del crédito de Infonavit, porque para mi eso era un ahorro del que pensaba gozar y ahora que quiero disponer de él (del ahorro) resulta que no tengo nada".

¿Qué es la homonimia?

Si existe una persona con tu mismo nombre o datos, debes revisarlo para evitar confusiones a futuro. Tener un homónimo es cuando dos o más personas sin ningún parentesco tienen exactamente el mismo nombre o datos, lo cual genera confusión en las diferentes instituciones financieras y de servicios que se utilizan en la vida diaria, misma que puede recaer en malas experiencias.

Si este homónimo comete un delito, robo, fraude, adeudo en buró de crédito, préstamos y más te puede perjudicar, al tener tu mismo nombre el hecho que haga la otra persona se te puede atribuir injustamente.

Una de los identificativos que se contaba para evitar dichos problemas es la homoclave del RFC, sin embargo, la población ha crecido tanto que ya no es suficiente para identificar a un individuo en específico, por ello también se cuenta con la CURP (Clave Única de Registro de Población) de tal manera que es necesario saber si se tiene un homónimo y que hacer al respecto.

Para saberlo se puede descargar la App RENIEC Móvil (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) la cual es gratis o entrar a la página de internet. De igual manera para saber si no tienes un homónimo de CURP, que es otra tipo de homonimia, se puede acercar a alguna oficina donde se expida la CURP llevando su acta de nacimiento o cualquier documento que compruebe la identidad para poder imprimir "La Constancia de Homonimia".

En dado caso de que si exista otra persona con tu mismo nombre o datos, para evitar malos entendidos y deslindarte de cualquier hecho ante un homónimo puedes acercarte a la Condusef en donde harás un escrito llamado "Deslinde", ya que eso permitirá que las cuentas de los usuarios con el mismo nombre no se mezclen, evitando que el Buró de Crédito te vea como un deudor cuando en realidad no es así.

Lo que debes hacer

-Debes acudir a las oficinas de la Condusef con un escrito de reclamo explicando los hechos con tu nombre completo, teléfono, correo y llevar tu INE con todos los datos correctos y actualizados, para solicitar tu Reporte Especial de Buró de Crédito en el cual se revisa cada uno de los créditos de tu historial y se descartaran los que desconoces,

-El trámite puede tardar hasta 45 días hábiles y se debe estar al pendiente del mismo, sin embargo, esto te evitará muchos problemas en el futuro

-Se te entregará un documento oficial, mismo que deberás entregar al Buró de Crédito como constancia. Esto evitará que en un futuro si quieres sacar un préstamo te lo retengan porque en tu Buró aparecen adeudos que no reconoces y que ante una homonimia se te atribuyen afectando tú historial.





























