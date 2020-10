Pese a medida, quesos y yogurts continúan en exhibición y venta

Tras el anuncio que la secretaría de Economía realizó ayer para pedir que se retire de los mercados 19 marcas de quesos y yogurts que incumplieron con la Ley de Infraestructura de la Calidad, La Silla Rota realizó un recorrido por algunos supermercados para verificar la aplicación de esta medida.

Se encontró que: varios productos de estas marcas continúan en exhibición, otros ya fueron retirados y otros más continuaron en exhibición justificando que ya contaban con el etiquetado frontal de sus ingredientes.

Ayer la dependencia federal emitió un comunicado en el que señaló "para evitar el engaño a los consumidores mexicanos, y con el fin de proteger sus derechos, se prohíbe la comercialización de más de 20 productos denominados como ´queso´, de 19 marcas, y 2 productos denominados como ´yogurt natural´".

La razón fue que no elaboraron sus productos con los ingredientes que decían contener, pues los quesos utilizaron la leyenda "100% leche", cuando no contenían tal cantidad y utilizaron grasa vegetal para sustituirla. En el caso de los yogurt, además de falta de leche, se encontró uso de azúcares añadidos.

"Se impondrán multas a los infractores de conformidad con lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad", señaló la dependencia.

#Comunicado | La @SE_mx ordena la suspensión inmediata de la comercialización de diversos productos denominados como "queso" y "yogurt natural" que no cumplen con NOMs. pic.twitter.com/y1qMv0QEng — Economía México (@SE_mx) October 14, 2020

Durante los recorridos realizados por las cadenas Walmart y Chedraui, los encargados del área de cremería señalaron que los productos de la marca Lala aún no podían ser retirados del exhibidor porque la empresa no envío el comunicado correspondiente "por eso no se puede retirar así nada más, porque no son todos los productos de Lala", precisaron.

"Son el natural Benegastro de Danone y Danone yogur natural para beber. De Fud el queso panela de 200 gramos, de 400 gramos en rebanadas cuadradas, Nochebuena importado, Aurrera imitación, Selecto Brand Singles de Kraft, queso cremería Covadonga de Alpura, queso Franklin imitación, Premiere cuadritos de la marca de Leche Cuadritos, Galván quesos importado de la marca Esmeralda, queso Lala tipo manchego deslactosado rebanado y queso Philadelphia tipo americano", enlistaron.

En el caso de aquellos que ya fueron retirados, serán devueltos a la empresa respectiva dijeron los encargados. También agregaron que algunos de estos productos se encuentran en un período de gracia de 60 días por parte de sus empresas, para agregar en sus presentaciones el etiquetado que marca la NOM 51. "A partir de esa fecha los productos tienen que venir con este sello, una etiqueta negra octagonal para que el cliente sepa qué tiene ese producto y qué le puede dañar como exceso de sodio o grasas. De no tenerlo, pagaran una multa", dijo.

"DOBLE VIOLACIÓN"

Ignacio Martínez, economista y coordinador de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, explicó en entrevista con La Silla Rota que esta área analiza el tema desde enero. "Lo que anunció ayer la secretaría de Economía es que las empresas violaron la ley. La ley general de Salud en el artículo 212 establece que el producto debe mostrar en su presentación lo que está vendiendo para que el cliente sepa lo que está comprando. Si el producto no es lo que representa debe agregar la leyenda ´tipo´. Y el artículo 115 fracción 6 establece que se debe informar al consumidor de la tabla nutrimental del producto".

Martínez dijo que hay también una violación a la NOM 51 en su artículo 40 y 52. "Estrictamente no están violando el nuevo etiquetado en este momento, pero sí el etiquetado de tabla nutrimental porque no señaló con veracidad el contenido real del producto. Y aunque son temas diferentes, van junto con pegado por que alteran la tabla nutrimental y por otro lado incumplen con el nuevo etiquetado".

En los últimos meses algunas de estas empresas se pronunciaron porque la autoridad prorrogara la entrada del nuevo etiquetado, argumentando un impacto en su economía en el contexto de la emergencia sanitaria. El economista consideró "Estamos hablando que por unidad les cuesta tres pesos y en grandes cantidades, el costo impacta en menor medida. Es decir, impacta en la primera línea de producción, en las subsecuentes ya no".

"En el laboratorio hicimos un estudio desde marzo, antes de la pandemia. La autoridad convocó a reuniones y se estableció que la NOM 051 entraría en vigor el primero de octubre. Que nadie se sienta sorprendido. Y si nos vamos al diario oficial de 31 de marzo estas empresas no entraron en el rubro de actividades no esenciales y registraron incremento en sus precios en los últimos dos meses. Además, para el tamaño de empresas que son el sello no es caro y no impactaría en su economía", consideró.

"HISTÓRICO: PROFECO"

En referencia al tema Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, calificó así la determinación. Durante su participación en la Expo Antad 2020, el funcionario federal señaló "esta aplicación histórica de la ley de infraestructura de la calidad nos permite abrir una nueva puerta en la defensa de los consumidores", dijo en referencia "al caso de algunos yogurt y supuestos quesos o quesos mal etiquetados". Y anunció que a partir del 01 de diciembre la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales colaborará con ellos en la verificación en campo para que las empresas acaten la nueva norma de etiquetado para alimentos y bebidas procesadas.

Al respecto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró "nuestros amigos de los quesos y las leches estoy seguro que están preocupados por las acciones del día de ayer. Ojalá y la sensibilidad sea lo más importante en estos casos".

