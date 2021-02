Pese a enojo de Trump, reestructuración de General Motor afectará poco a México

Posterior al anuncio de un plan de restructuración por parte de la fabricante de automóviles General Motors, el presidente Donald Trump externó su molestia ante la medida de cierre de operaciones de plantas en Estados Unidos y Canadá, mientras que en México y en China no.

De acuerdo a lo publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario de estadounidense está "muy decepcionado con General Motors y su CEO, Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Nada se está cerrando en México y China”.

A raíz de ello, anunció que se considera cortar los subsidios de General Motors, incluso para automóviles eléctricos.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de noviembre de 2018

Por su parte, la filial mexicana de la armadora dio a conocer que la permanencia de sus plantas en el país se mantendrá inamovible, aunque el ajuste a la baja de 15 por ciento en la región de Norteamérica también impactará a México, solo en el caso de personal eventual y de confianza.

Así pegará la guerra comercial de Trump a bolsillos de los mexicanos

De igual forma, la fábrica de General Motors en Ramos Arizpe producirá la nueva Blazer en sustitución de Cruze, cuya producción en Estados Unidos desaparece. Además de que se anunció la optimización de la nueva Cheyenne y Silverado que se fabrican en Silao.

No obstante, GM adelantó que para finales del próximo año cerrarán las operaciones de dos plantas fuera de América del Norte.

Plan de recortes

De acuerdo a los cálculos anunciados por la compañía, dicho plan de recortes le dará un margen de seis mil millones de dólares en ahorro para finales de 2020. Entre los recortes se contempla un 15% de la mano de obra asalariada, y 25% de sus ejecutivos.

En adición, las plantas en las que desaparecerán líneas de producción son: Oshawa en Ontario, Canadá; Planta de Ensamble de Detroit-Hamtramck en Michigan y; Planta de Ensamble de Lordstown en Warren, Ohio.

Por otra parte, las factorías de componentes y propulsión a las cuales no se asignará producción son: Operaciones de Baltimore en White Marsh, Maryland y; Operaciones de Transmisiones de Warren, Michigan.

La decisión se debe al bajo registro de ventas que presenta la marca, además del incremento en los costos de producción, como los nuevos aranceles de materiales como el acero.

djh