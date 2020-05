Pemex incumple informe a la SEC; culpa impacto de pandemia

Petróleos Mexicanos (Pemex) incumplió con la presentación de sus estados financieros a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), el ente regulador de las empresas que cotizan en los mercados financieros de ese país, y reconoció en dicho documento las dudas de auditores sobre su viabilidad financiera.

La paraestatal justificó la ausencia de su informe financiero por las medidas de contingencia sanitaria por el coronavirus que han alterado las operaciones de la paraestatal, y cuenta con un plazo de 45 días para presentar sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019.

El pasado 25 de marzo, la SEC emitió un comunicado para dar a conocer una prórroga para la entrega de los informes financieros por la contingencia internacional causada por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, en un reporte 6K revela que las causas de su retraso se debe a que su auditor independiente informó que el reporte sobre los estados financieros indica que hay "serias dudas sobre nuestra habilidad de continuar como empresa viable".

"Nuestro auditor independiente, KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (KPMG), ha informado a nuestro comité de Auditoría que su reporte sobre nuestros estados financieros consolidados para el periodo que concluyó el 31 de diciembre del 2019 incluye un apartado informativo en el que indica que existen serias dudas sobre nuestra habilidad de continuar como una empresa viable".

El documento admite que además de la caída de los precios del crudo y el gas natural, y la reducción de la demanda de estos energéticos, ha afectado también y de forma significativa sus resultados operativos y condición financiera.

El término en inglés es "indicating that substantial doubt exists as to our ability to continue as a going concern". De acuerdo con Excelsior, cuando un auditor pone una nota de esta naturaleza y un emisor no cumple con su F20, es de esperarse que las calificadoras de Pemex aceleren una decisión sobre la empresa que ya no puede recurrir al mercado global para refinanciarse.





Cuando una empresa es notificada por su auditor externo como "a going concern", implica en términos financieros que requiere de una fuerte inyección de capital para continuar sus operaciones, o requiere de una reestructura profunda como parte de un proceso de quiebra para que sus activos sean liquidados y pueda restablecer su capacidad como negocio en marcha.

Además, comunica la intención que ha sido informada por KPMG de incorporar la nota que advierte las dudas del auditor externo de que la empresa pueda continuar como se encuentra, como un negocio en marcha.

Reitera que, en el caso de Pemex, sus operaciones son consideradas áreas estratégicas, pero que las medidas de aislamiento y aunque mantiene algunas operaciones se ha restringido el acceso a plataformas, refinerías y terminales, lo que ha afectado de manera adversa sus actividades y sus resultados operativos y financieros.

El reporte será entregado en el periodo de extensión y lo presentará el 7 de mayo.