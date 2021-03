Pemex dejó los servicios de Fitch Ratings, ¿qué significa eso?

Prescindir de los servicios de Fitch Ratings para calificar a Pemex tanto a nivel global como local podría ser una estrategia de la paraestatal para "una mejor percepción" a su perfil crediticio en los mercados.

Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía dijo: "Puede ser una estrategia como cuando estas en el Buró de Crédito, tratas de buscar quién te califica mejor para que cuando lleves el papel impreso digas estoy bien, pero lo que no sabes es que el que te va a prestar revisar en su propio sistema sabe en dónde estás mal".

Entonces, "en el futuro podría dañar la balanza financiera. Resuelves en el corto, pero en el largo te afecta".

Pech dijo que, ante esta situación, "estamos apostando a que las calificadoras que queden ratifiquen su evaluación, la pregunta es con cuántas calificadoras piensa quedarse. Entre menos tengas contratadas más difícil será que alguien te ofrezca una tasa de interés baja".

Gonzalo Monroy, experto en energía escribió en su cuenta de Twitter: "Fitch seguirá evaluando a Pemex, si es que un inversionista se lo pide. Siendo la petrolera con más deuda en el mundo, esto va a seguir ocurriendo".

El único que luce MAL es Pemex, por caprichoso https://t.co/ocF3ZijKd7 — Gonzalo Monroy (@GMonroyEnergy) March 2, 2021

A partir del próximo jueves 4 de marzo, la empresa Fitch ratings dejará de calificar a Petróleos Mexicanos (Pemex), informó la calificadora a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa dejará de brindar sus servicios a petición de Pemex, lo que obedece a una optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptada por la paraestatal mexicana ante el contexto económico global, de acuerdo con información de Grupo Milenio.

En su última actualización, Fitch degradó la calificación crediticia del país a BBB-, y de Pemex a BB-, la más baja para la petrolera entre las evaluadoras que prestan sus servicios, informó, de acuerdo con un análisis de México ¿cómo vamos?.

#TomaNota????@Pemex anunció en un comunicado que Fitch Ratings dejará de prestar servicios de calificación de valores a partir de este mes. En su última actualización, degradó al calificación crediticia del país a BBB-, y de Pemex a BB-, la más baja para la petrolera. pic.twitter.com/nbq0ZBjlfg — México, ¿cómo vamos? (@MexicoComoVamos) March 2, 2021

La suspensión de los servicios de Fitch, sin embargo, no es "ningún obstáculo o riesgo" para la posibilidad de emisión de futuras calificaciones a Pemex, ya sea en el mercado nacional o internacional, detalló la compañía.

"No me quieres calificar bien, no me califiques"; este es el mensaje que Pemex estaría mandando, consideró Gabriella Siller, directora de análisis económico financiero de Banco BASE.

Al contar con los servicios de Moody's Investors Service, Standard and Poor's y HR Ratings, Pemex garantizará cumplir con el requisito de tener mínimo dos calificadoras.

Fitch Ratings en noviembre pasado. Ambas agencias reconocen las políticas macroeconómicas prudentes y la solidez institucional del país.

El pasado 11 de noviembre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, celebró la ratificación de la calificación crediticia de Fitch Ratings a México, que la mantiene en nivel BBB- con perspectiva estable, con lo que mantiene su grado de inversión.

