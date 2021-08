"Pedí ayuda para pagar mis deudas y fui engañado"

Te urge el dinero, te lo ofrecen rápido, sin condiciones, sin aval y en cantidades exorbitantes. Es más, te prometen que tendrás el efectivo sin importar que seas un pésimo pagador o que tengas deudas atrasadas desde hace años. Algunos hasta dirán que te resuelven tus demás problemas financieros. ¿Nada te parece raro aún?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha registrado miles de quejas por fraudes en créditos inmediatos. No obstante, esta misma institución reconoce que es muy difícil registrar una queja formal en estos casos, pues la mayoría son "empresas fantasmas" que ni siquiera están registradas y que la Condusef no puede investigar. Para otorgar un crédito en México, no es requisito indispensable ser una empresa financiera, por ello incluso algunas tiendas departamentales ofrecen además créditos para compras, pero sí es recomendable que estén avaladas o certificadas por instituciones como la propia Condusef o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hoy en día en fundamental tener cuidado de las aplicaciones milagro ya que se aprovechan cuando te urge un crédito pues son fraudes que te roban tu información desde contactos, perfiles de redes sociales y hasta te piden dinero, de acuerdo con Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero.com.

"Llevamos meses en medio de una pandemia del coronavirus que parece no terminar y la economía de miles de mexicanos se ha visto afectada por la falta de empleos y cierre de negocios. A consecuencia de esta situación, más personas se han visto afectadas y se convierten en un blanco fácil para las falsas empresas que ofrecen dinero fácil, son los llamados créditos milagro", advirtió.

De enero a junio de 2021, 91 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, como las tipo Sociedad Financiera Popular, Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Sociedad de Objeto Múltiple, Entidad Regulada y 14 SOFOM, ENR, entre otras, de acuerdo con la Condusef.

Al respecto, Gerardo Obregón recomendó verificar que esté regulada la institución donde solicitará el crédito, ya que los créditos milagro son un gancho con el que las organizaciones dedicadas a las estafas logran captar a sus víctimas, pues les ofrecen créditos con tasas muy bajas, sin consultar la información del solicitante o sin pedirle un aval (cuando estas acciones no las ofrecen ni los bancos u otras entidades financieras) e incluso hasta pedirles dinero por adelantado para recibir el préstamo.

¿Te urge el dinero?

Muchas veces el sentido de la urgencia no permite ver los riesgos que se puede llegar a correr al solicitar un crédito donde sea. Existen un sin fin de aplicaciones y plataformas de préstamo, sin embargo, no todas son seguras y en muchos casos podrían llegar a estafarte, en muchas de estas situaciones te prometen un crédito sustancioso sin tener que consultar tu Buró de Crédito a cambio de un adelanto del crédito, y después de darles este porcentaje del crédito para que te depositen, simplemente desaparecen.

También existen aplicaciones donde, de la misma manera, te ofrecen un crédito y al aceptar sus términos roban tu información personal, como contactos, accesos a redes sociales y hasta información de tus aplicaciones bancarias, por lo que es recomendable acercarse a empresas y aplicaciones autorizadas que cumplen con todos los requerimientos y regulaciones para brindarte un buen servicio fácil, eficiente y seguro.

Obregón detalló en lo que debes fijarte para no caer en estas trampas:

-Si ya acudiste al Registro Público de la Propiedad, y ves que no está constituida, es una empresa engañosa.

-Busca reseñas en Internet, y si te das cuenta de que no hay rastro de la empresa o las reseñas son pésimas donde ya alguien se quejó del fraude, no confíes.

-No es lógico que estas personas te pidan enviar información a un correo no institucional (como Gmail, Hotmail, Yahoo!, etc.), y utilizan Whatsapp o Facebook para contactarte y "seguir el procedimiento".

-Sus portales de Internet (si es que tienen), son extremadamente básicos y sin funcionalidad, ten cuidado.

-Utilizan nombres de empresas legítimas para decir que van a conseguir el crédito de dicha empresa, pero en realidad no tienen correo institucional, y de nuevo, te piden anticipo por "seguros o impuestos", cuando la empresa legítima no lo hace.

-Si te piden crédito con mínimos o nulos requisitos, ni verán tu Buró de Crédito, suena como milagro, entonces es un fraude.

-Si el crédito que te ofrecen es a tasas envidiables, mejores que banco y sin tantos requisitos, mucho ojo.

"Hay muchas estrategias y técnicas para engañar, la ligera línea entre un crédito real y un fraude, o entre un crédito con mejores condiciones que otro, está en la decisión de tomarse unos minutos para investigar y estar lo mejor informados posible. Por esto, urgen programas de Educación Financiera para que investiguen correctamente antes de tomar una decisión que afecte sus finanzas personales y las de su familia", dijo Obregón.

Historias de terror

Con engaños la empresa "Financiera Grupo MQ" robó más de 60 mil pesos a una persona en Michoacán bajo la promesa de un crédito para su negocio.

De acuerdo con la publicación Palabras Claras, esta persona denunció: "primero me pidieron el 10% de la cantidad y luego me pidieron más dinero por gastos de administración".

"Cuando pasó un mes, me dijeron que había pasado mucho tiempo y que el sistema me había dado de baja y que tenía que pagar una reactivación por 4mil 800 pesos para que ellos se comprometieran a darme el préstamo", cita.

Mientras que en Cancún, según la publicación, Interbank Consultores defraudó con miles de pesos a varias personas con el engaño de ayudarles a pagar sus deudas.

Los fraudes más comunes

El típico engaño de los prestamistas fraudulentos es el abuso de las personas con urgencias económicas, mediante estrategias como:

-Dinero rápido, pero en condiciones caras y a muy largo plazo, lo que representa métodos interminables de pago y más endeudamiento en desventaja.

-Robo de información personal para delitos como extorsión o suplementación de identidad.

-Robo de dinero mediante cobros de "gastos de administración".













cj