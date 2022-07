Paso a paso para deducir ante el SAT el pago de tu consulta médica

Los gastos médicos son la principal deducción que los contribuyentes aplican durante la presentación de la Declaración Anual. Por lo que es importante que cuando vayas al laboratorio a hacerte análisis clínicos o a consulta médico, pagues con tarjeta y siempre pidas factura.

Los gastos médicos pueden reducir el presupuesto de una persona de manera importante, en especial cuando esos gastos surgen de alguna emergencia o imprevisto, que obviamente no se tenía contemplado dentro del presupuesto familiar o personal, inclusive puede deberse a que el seguro médico que se tiene contratado no cubre cierto tipo de procedimiento.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria le otorga a los contribuyentes cierto alivio en este tipo de situaciones que se salen de las manos, pues algunos son gastos médicos deducibles de impuestos a la hora de presentar tu declaración anual. Para aprovechar este beneficio, es importante conocer las características que exige aplicar la deducción.

Gastos médicos deducibles

-En materia de salud, los gastos deducibles también pueden ser los honorarios médicos y dentales, además de los servicios profesionales relacionados con psicología y nutrición.

-Entre los gastos me´dicos deducibles también están el pago de honorarios a enfermeras, gastos hospitalarios y medicinas (solo si estos se incluyeron en la factura emitida por el nosocomio).

-Aquellos que están ligados a la hospitalización, pues las medicinas que se adquieren en farmacia no entran en este parámetro

-Análisis clínicos, la compra o alquiler de un aparato para llevar a cabo alguna rehabilitación, una prótesis y la compra de lentes graduados también pueden llegar a ser deducibles

-En el caso de que requieras lentes, hay que contemplar que son deducibles hasta por $2,500 pesos y pedir que describan sus características en la factura o, en su caso, contar con el diagnóstico que emita el oftalmólogo u optometrista.

Toma en cuenta

-Los gastos por salud solo serán deducibles cuando sean efectuados para ti, tu cónyuge, tus padres, abuelos, hijos o nietos. No más, no para el sobrino, no para tu primo, así que tómalo en cuenta.

-Para que los gastos médicos deducibles apliquen, siempre deberás de pedir factura y pagar con tarjeta de débito o crédito, transferencia electrónica o cheque.

Requisitos para deducir consulta médica

1.-Que estés en el Régimen Fiscal que lo permita

2.-Que pagues con medios electrónicos

3.-Que pidas factura de ese gasto

4-.Que presentes declaración anual

