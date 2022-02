"Ytzel" ha tenido una sola tarjeta de crédito con Banorte desde que empezó a trabajar en 2007. "La verdad es que siempre he sido mala administradora, y aunque a veces se me pasaban las fechas de corte, nunca había sido un problema atrasarme de más con los pagos".

Ella cuenta que "en ocasiones utilizaba la tarjeta para cualquier tipo de pago, pero sabía que en la siguiente quincena me ponía al corriente, el problema llegó cuando me quedé sin empleo y empecé a abusar del uso de la tarjeta, evidentemente en ocasiones no tenía para el pago de la mensualidad y otras ocasiones solo pagaba el mínimo".

"Pasé de tener una deuda de $12 mil a $45 mil por el cobro de intereses", contó a La Silla Rota.

Contó que en repetidas ocasiones las llamadas del área de cobranza eran una "tortura psicológica".

"Ytzel" reconoce que la deuda le ocasionó mucho estrés, que incluso afectó su sueño y estado de ánimo. "Era como una bola de nieve que no le veía fin". Para poder salir del "lío financiero" tuvo que recurrir a sus familiares, "era mejor tener la deuda con ellos que con el banco". Al paso del tiempo, logró encontrar un trabajo y "poco a poco fui sanando mis finanzas.

Factores que hacen impagable tu tarjeta de crédito

Abusar de los meses sin intereses

Uno de los errores más comunes cuando tenemos una tarjeta de crédito es realizar demasiadas compras a meses sin intereses. Tener una deuda a plazos puede volverse impagable si la persona no logra sobrellevar estas transacciones con sus gastos diarios.

Realizar puros pagos mínimos

Casi todas las instituciones financieras cuentan con un pago mínimo. Esta cantidad es aproximadamente el 10% de la deuda total y corresponde al dinero que necesita el banco para conservar el financiamiento activo sin pasar la deuda al área de cobranza.

Realizar sólo este pago no afecta en el buró de crédito, pero genera el cobro de intereses por morosidad y es uno de los principales errores cometidos. El Banco de México reporta que el 49% de los tarjetahabientes no paga el total de su deuda, ocasionando la acumulación de intereses.

Contar con muchas tarjetas

Seguro te ha pasado que cuando una institución financiera te aprueba un crédito, las otras parecen copias y te ofrecen una infinidad de propuestas. La mayor parte de las personas aceptan todas las opciones sin evaluar que la suma final rebasa sus ganancias mensuales.

Revolver fechas de pago

Otra de las problemáticas ligadas a contar con un número excesivo de plásticos es la falta de organización para identificar las fechas importantes como la de corte y pago.

Pagos excesivos de comisiones

Además de los conocidos intereses por morosidad, existen ciertas comisiones que desconocemos y pueden sorprenderte en tu estado de cuenta mensual. Entre las más comunes se encuentra la anualidad, la comisión por robo o extravío y por sobregiro.

¿Qué son los intereses moratorios?

Los intereses moratorios son un porcentaje que se cobra cuando te atrasas en el pago de tu préstamo o crédito. Estos solo se aplican una vez que vence tu plazo límite de pago que estableces con la institución financiera al momento de adquirir un préstamo.

Los intereses moratorios son diferentes a los intereses simples que adquieres al solicitar cualquier crédito. Y se calculan sobre el monto que tenías que realizar en la fecha pactada. Es muy importante que antes de solicitar un crédito conozcas el porcentaje que vas a pagar en caso de que te atrases en el pago de tu deuda.

Los intereses moratorios sólo se generan al momento de que no pagues tus créditos o préstamos de manera puntual. Es decir, es un tipo de castigo por no pagar en el tiempo que han establecido en el contrato tanto tú como la institución que te ha prestado el dinero.

¿Cómo se calculan los intereses moratorios?

Un ejemplo, de acuerdo con la plataforma Konfío:

Las condiciones de tu crédito son las siguientes.

-Pago mensual de tu crédito: $5,000 pesos

-Fecha de pago: 30 de junio

-I nterés moratorio: 3% mensual

-Días de retraso: 25

-Para calcular el monto a pagar después de 25 días, primero multiplica el pago mensual ($5,000) por el porcentaje de interés moratorio mensual, lo que te da $150. Este monto sería el que pagarías por los 30 días, ahora deberás dividir entre 30 (días del mes) y multiplicarlo por tus días de atraso, en este caso 25. Esto te da el interés moratorio que debes pagar: $125 pesos.

¿Cómo te afecta el pagar intereses moratorios?

Además de que tu deuda incrementa día a día, los intereses moratorios no sumarán al pago de tu deuda inicial y cada institución establece el interés que cobrará. Otra desventaja que tiene, es que tu historial de crédito se verá afectado si no realizas tus pagos a tiempo.













































cj