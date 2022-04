"Para un crédito de vivienda, el banco me pedía un sueldo de más de 30 mil"

El 70% de los millennials en México se considera incapaz de pagar una vivienda, de acuerdo con la encuesta de Vivanuncios publicada el miércoles 18 de agosto.

La generación se conforma por las personas nacidas entre el año 1981 y 1996, y tiene problemas para tener un patrimonio.

Lo anterior se debe a que no ahorran, ya sea porque no pueden o no quieren; el 40% de quienes participaron en el sondeo no tiene ahorros de ningún tipo. Mientras que otro 23% asegura tener menos de 20 mil pesos a su nombre.

Esto tiene que ver también con la crisis económica de la covid-19 que ha dejado a muchos sin empleo o con menos trabajo.

O bien, también están los casos como el de "Nico", quien con el deseo de adquirir una vivienda se acercó a una institución financiera y su sorpresa fue que "me pedían acreditar ingresos superiores a $30 mil".

"Pedir un crédito en el banco es carísimo, además que no prestan mucho y te amarran por los próximos 20 años", contó.

Su situación derivó en otra solución: Junto con su pareja, "Ale", "Vendimos la camioneta que teníamos, contabilizamos hasta el último ahorro, buscamos un crédito compartido en Infonavit y pues pidiendo apoyo a nuestras familias".

Viviendas más caras

Pero además, h acia el segundo trimestre del año se observarán aumentos de precios en el sector inmobiliario de México derivado del incremento en los costos de las materias primas que se emplean en la construcción, de acuerdo con analistas.

De acuerdo con Lamudi, derivado de los elevados niveles de inflación registrados a inicios de año, a lo que se le suma la fluctuación de precios derivado del conflicto bélico en Ucrania, la industria de la construcción ha resentido el alza de precios en los materiales.

"La inflación ha tenido un aumento en los costos de producción, por lo cual se prevé que dicho impacto se vea reflejado en la oferta final hacia el segundo trimestre del 2022", estimó.

Productos de construcción, más caros

Los precios de bienes y servicios de la construcción incrementaron 13.97% este 2022 en su tasa anual, indica el índice Nacional de Precios Productor del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

La cifra ha sido la más alta en los últimos tres años. En 2021, fue de 9.22% y un año antes de 0.34%. La industria fue la que registró mayor incremento de las actividades secundarias y sólo por detrás del 15.12% de las primarias en general.

En la variación mensual, el sector tuvo un crecimiento de 0.97%. El año pasado fue de 1.97% y en 2019 de 0.87%. El indicador total, tuvo un aumento de 1.42%.

El precio de los productos y servicios de la industria han ido a la alza desde hace tres años, con mayor incremento el año pasado, debido al crecimiento del valor del acero, aluminio, y cobre a nivel internacional.

cj