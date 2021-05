"Para mi no hay festejo, con los $150 que gano apenas nos alcanza para comer"

Desde las 11 de la mañana hasta 9 de la noche, Luz atiende su puesto de dulces y artesanías en la calle de Hamburgo de la ciudad de México. Mientras espera que los turistas o trabajadores de la zona compren alguno de sus productos, también cuida de su tres niños: de 6 y 3 años y una bebé de 1 mes.

El 10 de mayo es igual a cualquier otro día. Luz se dedica al cuidado de sus hijos, y con un ingreso promedio al día de 100 a 150 pesos, "salgo a trabajar como cualquier otro día, lo mío no es festejar, apenas tenemos para sobrevivir".

Ella cuenta que su esposo tiene un puesto de dulces en otra zona de la ciudad de México, pero con tres niños la situación es aún más complicada. "Mi niña de 6 años estudia pero como no tenemos ni internet, pues la maestra luego le da unas guías y voy a un café internet a imprimirle las hojas para que trabaje".

Luz platica que antes de la pandemia vendía, en promedio, 600 pesos al día, "porque por aquí pasaba mucha gente", ahora pues nos ha afectado mucho pero "es lo que hay". Ni ella ni los tres niños usan cubrebocas. Al respecto, ella dice, "yo no creo en esa enfermedad Dios nos cuida, y si nos enfermamos es porque él así lo quiso. No me da miedo esa enfermedad, me da miedo la inseguridad".

"Siempre he trabajado aquí, desde que era niña. Nunca he pensado trabajar en otro lado por los horarios y por lo que pagan", cuenta.

"Antes de que la gente no pudiera salir no nos iba mal, pero pues ahora tengo que hacer que nos alcance, lo que más vendo son los dulces, las artesanías van al final. Soy mi propia jefa y dueña y mientras nos alcance para comer".

De los 8.2 millones de hogares mexicanos que están liderados por mujeres solteras, el 48% de esta cifra se encuentra en extrema pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además, 22.2% gana un salario mínimo o menos por el trabajo que realiza; es decir al día reciben un pago igual o menor a 163 pesos, y el 41.8% de las mamás de 15 años o más trabaja; de ellas, el 31.2 se encuentra en el sector informal, el 12.2 en el doméstico y al 6.6 por ciento no le pagan por su trabajo.

El valor del trabajo no remunerado, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados dentro de los hogares mexicanos, no reciben pago alguno por él; 77% de las mujeres en México dedican 66.3 % de su tiempo a este trabajo sin paga (cifra que aumentó con la pandemia por Covid-19), actividad por la cual también se dificulta su ingreso a un empleo formal.

En términos generales por sexo, el porcentaje de mujeres mexicanas en pobreza se incrementó 6.1% entre 2008 y 2018, mientras que los varones aumentaron en 5.7%. El único rubro donde se ve una disminución fue en la pobreza extrema, donde las mujeres obtuvieron una reducción de 26.5%, y los hombres de 22.2%.

El Coneval destacó que la pobreza se agudiza en el sureste del país, afectando a los pueblos indígenas, los adultos mayores y las personas con discapacidad, así como a los niños y adolescentes.