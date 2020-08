"Para atraer compradores de autos, debimos bajar los precios"

Antes de la pandemia de la covid-19, la agencia automotriz Iztacalco Motors vendía hasta 120 automóviles al mes, dice el gerente, Ricardo Rodríguez.

Pero en abril, cuando se comenzaron a sentir los estragos económicos de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social, las ventas se desplomaron y sólo vendieron 12 automóviles.

Fue hasta julio que comenzaron a recuperarse y vendieron 95 unidades. Pero también debieron bajar los precios para atraer a los compradores.

PRECIOS NUEVOS

Antes había un precio llamado "General Motors", que es más bajo para los empleados de la agencia; sin embargo, al ver los efectos de la pandemia, se abrió para todo público.

No sólo eso. También flexibilizaron el monto de enganche para poder hacerse de un auto. Antes de la covid-19 el mínimo era de 15 por ciento, pero luego lo bajaron a 10 por ciento y no falta el que pide que sea a 5 por ciento o incluso que no haya enganche.

"El enganche debe ser de entre 25 mil a 30 mil pesos", aclara el ejecutivo.

RECUPERACIÓN EN ASCENSO

Rodríguez explica que pese a haber vendido 95 autos durante julio, aun falta para que se recuperen. Pero también comprende que la gente busque mejores condiciones para hacerse de un auto, e incluso ha notado que muchos tienen la intención de convertirlo en una unidad de aplicación de taxi.

El gerente recuerda que cuando se desplomó la venta de los automóviles, en abril, él tuvo complicaciones para cumplir con sus gastos.

La razón es que aunque tiene un sueldo como gerente, sus mayores ingresos vienen de las comisiones por vender autos.

EN ABRIL, NI PARA LOS GASTOS

Entonces en ese primer mes de la pandemia en México, al sólo vender 12 autos, el 10 por ciento de lo que antes vendían, lo obligó a pedir prestamos que apenas ha comenzado a pagar.

"Ese mes gané muy poco y no salió ni para los gastos. Apenas me estoy recuperando".

En una situación similar estaban los otros 12 empleados, añadió.

Espera que para los siguientes meses se recuperen las ventas y así poder pagar sus deudas y comenzar tener las ganancias que antes tenía.