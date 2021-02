Papelerías y útiles escolares también esperan el semáforo verde

La alcaldía Coyoacán ya nos informó los horarios para recogerlos; el año pasado el paquete venía muy completo: cuadernos profesionales con espiral surtido, juego de geometría, pegamento, plumas, lápices, forros de cuaderno, colores, muy completo. Por eso no he comprado nada porque finalmente estoy esperando a ver qué pasará. No tengo la menor idea de si Daniel regresará a la escuela en línea, presencial o bajo el sistema híbrido que combina ambas opciones ¿Para qué compró si no sé en qué términos estarán los niños trabajando? Si es en línea yo creo que utilizaremos menos útiles porque el niño no perderá nada porque estará en casa