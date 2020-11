Pandemia obliga a millennials a volver a casas de sus padres

La pandemia por covid-19 ha provocado la pérdida de empleo, reducción de ingresos y nuevos estilos de vida, uno de ellos el regresó de los jóvenes al hogar de sus padres.

De acuerdo con la plataforma Dada Room, el 43 por ciento de los llamados millennials se han visto obligados a regresar a su hogar.

Una encuesta de este sitio también reveló que el 26 por ciento de los millennials que comparten un hogar con roomies pagan entre 6 y 8 mil pesos aproximadamente de renta mensualmente en la Ciudad de México, el 4 por ciento se vio obligado a conseguir un nuevo compañero de cuarto, mientras que el 19 por ciento tuvo que regresar a casa de sus padres.

Otro de los datos arrojados por Dada Room tiene que ver con la situación interpersonal de la gente que comparte su casa, ya que el 29 por ciento vive en un departamento con amigos. El 44 por ciento de los encuestados no tiene una relación cercana con sus roomies, así que no debes de sentirte mal por no pasar más tiempo con tus compañeros de cuarto.

Por último, la plataforma revela que el 59 por ciento de los jóvenes prefiere vivir en una ciudad, pero 41 por ciento ha considerado dejar la ciudad por una vida más tranquila en otro lado.





