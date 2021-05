Pandemia crece número de internautas, pero 24% de la población está desconectada

En México, 86.8 millones de personas están conectadas a internet, 10.2% más que los conectados en 2019; sin embargo, casi 30 millones de personas no pueden acceder a este servicio, de acuerdo con el estudio sobre los Hábitos de Internet en México elaborado por la Asociación de Internet.mx y la consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

El nivel socioeconómico es el principal factor para explicar falta de conectividad:

El nivel socioeconómico D/E: está compuesto por personas con un nivel de vida austero y bajos ingresos. El jefe de familia de estos hogares cuenta en promedio con un nivel educativo de primaria

Otras razones por las que no usan el servicio:

-No lo sé usar

-Es cara/no me alcanza

-No me interesa

-No tengo dispositivo

-No lo necesita

-Falta de cobertura

-Prefiere ver TV

-Es inseguro

La edad también es un factor relevante para uso de internet: prácticamente la mitad de los no usuarios son mayores a 55 años.

Entre los hallazgos del estudio está que la disminución de tarifas y dispositivos móviles, ha democratizado el acceso a internet; la masificación de teléfonos inteligentes y baja en tarifas de banda ancha móvil ha contribuido al aumento en penetración en segmentos de edad de menos de 11 años y 55 o más.

Philippe Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX destacó que los meses de confinamiento fungieron como un catalizador de la actividad digital, ya que tan sólo en el 2020 se tuvo un crecimiento del 10.2% en el número de internautas en nuestro país, llegando así a 86.8 millones .

No solo la digitalización en México es mayor, también algunos hábitos se han consolidado. El smartphone sigue siendo el principal método de conexión con 92% de preferencia y el uso de redes sociales sigue siendo una de las principales actividades para el internauta mexicano.

CAMBIOS DE HÁBITOS

Los hábitos de consumo de internet, por parte de los usuarios, han sufrido impactos durante la pandemia:

-Principalmente en el tiempo de los usuarios pasan conectados, ante migración del trabajo, escuela y entretenimiento al hogar

-1 de cada 10 usuarios, decidió incrementar la velocidad de descarga que tenía contratado previo a la pandemia

-Baja cantidad de usuarios que reportan una disminución en uso y pago de factura, a pesar de impacto económico negativo

De acuerdo con el estudio, la accesibilidad en precios y amplio catálogo de smartphones ha permitido que se posicione como el dispositivo de conectividad de mayor adopción:

-La computadora es el dispositivo más completo para explotar capacidades de internet, sin embargo, altos costos inhiben su completa adopción en México

-Smart TV ha ganado relevancia, convirtiéndose en el tercer dispositivo más importante para los internautas

Impulsado por demanda de conectividad ante trabajo y clases a distancia y necesidad de entretenimiento en casa:

·Alcanzan 86.8 millones de internautas, con un crecimiento de 10.2% anual

· Usuarios desconectados declaran que no usan internet principalmente por falta de interés o recursos, concentrados mayormente en perfiles de población de NSE bajo o mayores de 55 años

· 11% de la base total de internautas aumentaron su gasto en internet durante este periodo





