Pagos mínimos: "Debía $5 mil pero terminé pagando casi $11 mil en 4 años"

Pagar el mínimo requerido de las tarjetas de crédito te permite mantener un historial en Buró de Crédito sano; sin embargo, no es una buena idea ya que la deuda se hace más larga y tardarás más tiempo en liquidar el adeudo, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa d los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El pago mínimo es la cantidad más pequeña requerida por un banco para mantener el crédito vigente, y no reportarlo con mora al Buró de Crédito, donde el monto se especifica claramente en el estado de cuenta del usuario.

A pesar de ello, si sólo se realiza este pago cada mes, podrías tardar décadas en liquidar tu deuda, por lo que se recomienda utilizarlo solamente en ciertas ocasiones para no ser víctima de los intereses.

Una de ellas es cuando surge una emergencia, pues no poder pagar un poco más de lo debido no afectará el historial en el Buró. "Si las deudas son demasiado altas y la única opción es pagar el mínimo, es recomendable refinanciar la deuda con un crédito más barato, y a una menor tasa anual".

Bola de nieve

Ytzel debía 5 mil pesos en tu tarjeta de crédito, la cual tiene una tasa de interés del 31 %. Por "problemas económicos" hubo ocasiones en las que dejó de pagar la mensualidad y en otras, sólo abonó el mínimo.

"Las deudas me trajeron problemas de todo tipo. Estuve en el Buró de Crédito, pero además, si pagar $5 mil se me hacía difícil, la bola de nieve que se hizo al pagar solo el mínimo, cuando podía, hizo que mi deuda se fuera hasta casi 4 años y poco más del doble", dijo.

Ytzel lamentó: "Era mucha la angustia de saber que la deuda era eterna. Por más que pagaba los mínimos, la deuda no se reducía. Una vez que terminé de pagar la deuda, mi hermano me dijo que era mejor conseguir un préstamo entre nuestros familiares con tal y no deberle al banco porque pagar casi el doble fue regalar el dinero que tanto trabajo me costó".

Calculadora

Existe una calculadora de pagos mínimos de la Condusef que puedes encontrar si le das clic aquí y hacer el cálculo acerca de cuánto podría elevarse tu deuda.

Las instituciones financieras dan la oportunidad de realizar el pago de una cantidad mínima, en este contexto, algunas personas suelen realizarlos sin aportar una cantidad extra a la establecida, ante esto la Condusef recomendó realizar pagos "más allá del mínimo", el no hacerlo sólo le traerá como consecuencia aumentar el tiempo de su deuda volviéndola eterna, por ello, la comisión pone a su disposición la Calculadora de Pagos Mínimos, una herramienta que lo orientará a tener mayor control en los diferentes pagos que realice con sus tarjetas.

¿Por qué no debes solamente hacer el pago mínimo de tu tarjeta de crédito?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mientras más pequeños sean los pagos que realizas, más tiempo tardarás en liquidar tu adeudo; además, como los intereses se van acumulando, al final el monto a pagar será mayor.

Debes tener presente que pagar sólo el mínimo únicamente te permitirá conservar al corriente tu línea de crédito pero verás muy lejos el fin de tu deuda, ya que siempre se cubren primero los intereses y las comisiones, incluso el IVA y muy poco va a capital, que es el monto que te prestó la institución financiera.

Para dar un ejemplo sobre este concepto, la Condusef menciona el siguiente caso:

Si una persona presenta un adeudo de 15 mil pesos, con una tasa de interés del 30%, tendrías que efectuar un pago inicial de mil 500 pesos y 47 pagos mínimos de 483 pesos cada mes; de mantener ese monto, tardarías en liquidarlo 3 años 11 meses y al final pagarías 24 mil 200 pesos, es decir: 9 mil 200 pesos de intereses.

En cambio, si pagas un poco más del mínimo, un pago inicial de 2 mil pesos y 16 mensualidades de mil 842.63, tardarías un año 4 meses; y si pagaras un mínimo inicial de 2 mil y otras 9 mensualidades por la misma cantidad, al final tu deuda sería de 16 mil 965 pesos, es decir, 1 mil 965 pesos de interés.

