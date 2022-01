Paga en papelería con billete falso de $100 y pasa dos años en la cárcel

Esperanza fue a una papelería a comprar una libreta y pagó con un billete de 100 pesos que resultó ser falso, esta situación le valió dos años de cárcel en las Islas Marías.

Según su abogado, Esperanza no concluyó la primaria y no sabe escribir ni leer, cumplía una pena de cinco años de prisión por intentar utilizar un billete falso en una papelería de su natal San Luis Potosí, pero al tener "comportamiento impecable" salió con tres años de anticipación.

"Es una mujer que no terminó la primaria, no sabe leer ni escribir, tiene una niña de 10 y un niño de siete, es gente humilde que se dedicaba a ser sirvienta, no tenía seguridad social ni ningún derecho respecto a salario o prestaciones", dijo el abogado.

Esto sucedió en 2011, cuando la encargada de la papelería acusó a Esperanza ante las autoridades de pagar una libreta con un billete falso. Tres días después quedó libre.

No obstante, el proceso en su contra continuó y el 8 de mayo de 2012 fue reaprehendida y trasladada al Centro de Readaptación Social La Pila, luego de que un juez la sentenciara a cinco años de prisión.

Esperanza estuvo presa en tres cárceles.

El problema con los billetes falsos

Recibir un billete falso es común y, además de representar un disgusto, puede convertirse en un problema, ya que realizar pagos con una pieza falsa es un delito federal y se recibirá una multa, o peor aún, se puede castigar con doce años de prisión, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Qué hacer si recibo un billete falso?

En el caso de recibir la pieza falsa, y para evitar cualquier situación legal, el primer paso a seguir es evitar reintegrarlo a la circulación y después llevar la pieza falsa a una sucursal bancaria.

La Condusef recomienda llevar la pieza falsa a una sucursal bancaria, a fin de que se envíe al Banco de México (Banxico) para su análisis.

¿Qué hacer si el cajero te da un billete falso?

Las instituciones bancarias pueden retener un billete presuntamente falso, por lo que deberán entregarte un formato llamado "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos".

¿Qué hacer cuando se recibe un billete presuntamente falso en un cajero automático o ventanilla bancaria? https://t.co/94Q0sw04q8

Más información en: https://t.co/ceEcUkYdty — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) July 24, 2020

La institución tiene un plazo de 20 días hábiles bancarios para entregar la pieza al Banxico para su análisis, y publicar el resultado en un máximo de 10 días hábiles bancarios.

¿Qué hacer si recibo un billete falso en un cajero automático o en ventanilla de un banco?

De acuerdo con el artículo 48 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, tienes derecho de reclamar el importe de la pieza a la institución de crédito a la que pertenezca el cajero automático o la ventanilla bancaria en donde le entregaron el billete falso.

Es una obligación de la institución de crédito el atender este tipo de eventos; sin embargo, para presentar la reclamación, sólo se tienen hasta 5 días hábiles bancarios posteriores a la fecha en que se recibió la pieza.

Si la pieza resulta auténtica, el banco que retuvo la pieza le reembolsará el importe correspondiente, pero si efectivamente es falso, quedará bajo guarda y custodia del Banco de México y no se te devolverá el importe correspondiente.

















































































cj