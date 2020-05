Outsourcing acabó con 400 mil empleos antes de crisis de covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que cerca de 500 mil empleos se han perdido durante la crisis generada por la pandemia de coronavirus covid-19, en tanto, el outsorcing causó la pérdida de 400 mil empleos en diciembre, antes de la emergencia sanitaria.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano destacó que "en diciembre se perdieron 400 mil empleos del seguro social, en diciembre que no había crisis, realmente no es que se quedarán sin trabajo los empleados, es por el outsourcing, para no pagar prestaciones los quitan del seguro. Y ahora 500 mil (empleos) por el coronavirus, 400 mil por esa otra pandemia de injusticia".

López Obrador remarcó que no habrá rescate financiero de empresas ni condonación de impuestos, como le proponen empresarios del país.

Recalcó que los grandes empresarios fueron los primeros en despedir a trabajadores por el brote de coronavirus, aunque dijo que la mayoría de compañías siguen pagando a sus empleados.

Agregó que su gobierno adelantó la pensión a adultos mayores y en un mes se lograron otorgar 46 mil millones de pesos, esto para que la población contara con recursos para enfrentar la pandemia.

El presidente destacó que lo más importante es actuar con integridad en el gobierno, para que los corruptos no puedan dar marcha atrás.

"Esa va a ser la gran herencia que vamos a dejar, un México limpio de corrupción, sin impunidad, un México fraterno", dijo.

URGE GÓMEZ URRUTIA A REGULAR EL OUTSOURCING

El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, compartió la preocupación del presidente López Obrador por la elevada pérdida de empleados en diciembre de 2009, debido al outsourcing.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del sindicato minero destacó que es fundamental regular esta práctica para garantizarles sus derechos a los trabajadores.

Además, agregó que como titular de la comisión del Trabajo del Senado hace un llamado a los empresarios comprometidos con México para buscar mejores condiciones para la clase trabajadora y la productividad de las empresas. "Unidos aminoraremos el impacto de la emergencia sanitaria en la economía nacional", afirmó.

(Luis Ramos)