¡Ojo trabajadores del ISSSTE! Chequen dónde está su ahorro del retiro

"El exhorto que hizo el instituto (ISSSTE) esta semana, y que reiteramos nosotros es: hay que regularizarse o después vamos a tener problemas no vamos a poder acceder a los recursos de la cuenta individual, o podemos realizar actualización de datos personales en el expediente electrónico y no va a ser posible iniciar los trámites de jubilación si no estamos en condiciones regulares. Para los trabajadores del décimo transitorio estar en condiciones regulares es estar en PensionISSSTE", explicó Pliego.